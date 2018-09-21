В Крыму оккупационная власть пытается выгодно представить очередной провальный сезон, говоря о рекордных 6,1 млн туристов, из которых около 1 миллиона - украинцев.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы, передает Укринформ.

"Однако анализ результатов оперативно-служебной деятельности Государственной пограничной службы Украины свидетельствует, что в целом в течение 9 месяцев 2018 года на админгранице с временно оккупированным полуостровом пограничным ведомством зафиксированы 2 миллиона пересечений гражданами. При этом количество пересечений админграницы украинцами на выезд в ВОТ АРК составила 996 тысяч раз и осталась на уровне предыдущего года, а вот в направлении материковой Украины это количество зафиксировано на уровне 1,011 млн раз и имеет тенденцию к увеличению (на 3%)", - говорится в сообщении.

Кроме того, для сравнения, на протяжении именно туристического сезона с мая по сентябрь этого года на админгранице с оккупированным Крымом зафиксированы 1,4 млн пересечений, из которых 690 тысяч раз - гражданами Украины в направлении полуострова и 713 тысяч раз - из Крыма.

Добавим, что анализ пропускных операций в 2015-2017 годах показывает постоянную тенденцию к уменьшению пассажиро-транспортного потока и посещению гражданами оккупированного полуострова.

В то же время статистика оккупантов пытается нарисовать "туристический рекорд Крыма". Стоит отметить, что они считают исключительно для картинки, и всех, кто пересекает админграницу, засчитывают в туристы. Съездил на материк из Крыма, а потом вернулся - турист, навестил родителей или родных - турист. Создается впечатление, что на протяжении года в Крым направляются исключительно "туристы", и для этого оккупанты делают все возможное, чтобы выгодно представить провальные турсезоны.