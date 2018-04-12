Кремль вновь выражает недовольство по отношению к Грузии

18:44 10.10.2018 0 комментариев Грузия

Замминистра МИД РФ Григорий Карасин прямо предупреждает грузинских партнеров, что «процесс нормализации грузино-российских отношении стоит под угрозой».

Об этом Карасин сказал 8 октября, в интервью газете «Известия», передает Эхо Кавказа.

За последнее время критика российских властей в адрес Грузии участилась, особенно по вопросам деятельности лаборатории Лугара и стремления Тбилиси в Североатлантический альянс.

«Тбилиси по-прежнему не идет на восстановление дипломатических отношений, продолжает враждебную нам деятельность на международных площадках, охотно участвует в натовской стратегии сдерживания России», – слова замминистра иностранных дел РФ Григория Карасина цитируют грузинские СМИ.

«Прямо предупреждаем грузинских партнеров, что такое поведение ставит под угрозу начатый в 2012 году процесс нормализации отношений», – говорит Карасин.

Результатами этого процесса нормализации отношений, которые начались с момента прихода к власти «Грузинской мечты», российский дипломат называет рост товарооборота, который в этом году, по его словам, может побить прошлогодний рекорд и составить один миллиард долларов США. А также относительное упрощение визового режима для граждан Грузии. Для граждан России в Грузии давно уже действует безвизовый режим.

Тбилиси не привыкать к выпадам Москвы.

А то, что Кремль недоволен стремлением Грузии интегрироваться в евроатлантические структуры, тоже давно известно.

«Такие заявления слышны каждый раз, как только усиливаются отношения между Грузией и НАТО», – заявил министр обороны Леван Изория.

Не намерены грузинские политики отказываться и от критики РФ на международных площадках. На сессии в ПАСЕ грузинская делегация выступила против отмены санкций, которые Советом Европы были установлены по отношению к России в 2014 году после аннексирования Крыма, говорит вице-спикер парламента Тамар Чугошвили.

Дальше будет хуже, предполагает политолог, директор Центра Европейских исследований Фонда Рондели Каха Гоголашвили:

«Главная цель Москвы – убедить страны, скептически настроенные по вопросу членства Грузии в НАТО, в том, что любое дополнительное движение в эту сторону рискованно и чревато какими-то осложнениями между Грузией и Россией, а значит, между НАТО и Россией».

Участившиеся нападки Москвы на Тбилиси, политолог Каха Гоголашвили связывает и с предвыборной кампанией в стране.

По словам Гоголашвили, Россия убедилась в том, что ни один из президентских кандидатов не является пророссийским, и потому российские власти постоянно будут стараться создавать напряженную ситуацию.



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