Оккупанты допускают, что ООН признает аннексированный Крым милитаризованной зоной

18:17 10.10.2018 0 комментариев Крым

Подготавливаемый Украиной проект резолюции Генеральной ассамблеи ООН о признании оккупированного Крыма милитаризованной зоной создан под навязанным извне давлением.

Об этом Крым Информу заявила, т. н. «член» Совета Федерации от оккупированного Крыма Ольга Ковитиди, комментируя заявление постпреда Украины при ООН Владимира Ельченко на полях 73-й Генассамблеи ООН.

«Факты свободного использования на Украине авиации Североатлантического альянса, размещения иностранных военных объектов, проведение системных учений, осуществление регулярных полетов разведывательной авиации вдоль российских границ, а также провокации на границе с Крымом являются существенной угрозой для России. Именно поэтому подготавливаемый Украиной проект резолюции по Крыму является элементом наступательной позиции Украины, осознающей навязываемую ей извне милитаристическую, агрессивную внешнюю и внутреннюю повестку», – заявила Ковитиди, добавив, что РФ действует исключительно в соответствии со своими национальными интересами и нормами международного права.

Напомним: Постпред Украины при ООН Владимир Ельченко анонсировал внесение Украиной проекта резолюции Генассамблеи ООН против «милитаризации Крыма».

 



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