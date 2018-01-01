Румыния обеспокоена увеличением российского военного присутствия в Черном море.

Об этом заявил министр обороны Румынии Михай Фифор, сообщает Новое Время.

"Российская Федерация использует Черное море для демонстрации военной мощи в восточном Средиземноморье. В прошлом году ситуация резко изменилась", - цитирует Reuters заявление главы Минобороны Румынии.

По словам Фифора, Бухарест до конца года планирует принять две крупные программы по закупке военной техники, в частности новых истребителей и другой техники.

Он добавил, что Румыния увеличила расходы на оборону до 2% от валового внутреннего продукта, как того требуют условия НАТО, и намерена удержать этот уровень в течение десятилетия.

Ранее Румыния подписала контракт на приобретение американских систем противоракетной обороны Patriot.

Напомним: РосСМИ оказывают поддержку информационной кампании Roexit - идеи выхода Румынии из состава Европейского Союза.