Минобороны Румынии обвинило Россию в использовании Черного моря для демонстрации силы
|17:23 10.10.2018
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|Румыния
Румыния обеспокоена увеличением российского военного присутствия в Черном море.
Об этом заявил министр обороны Румынии Михай Фифор, сообщает Новое Время.
"Российская Федерация использует Черное море для демонстрации военной мощи в восточном Средиземноморье. В прошлом году ситуация резко изменилась", - цитирует Reuters заявление главы Минобороны Румынии.
По словам Фифора, Бухарест до конца года планирует принять две крупные программы по закупке военной техники, в частности новых истребителей и другой техники.
Он добавил, что Румыния увеличила расходы на оборону до 2% от валового внутреннего продукта, как того требуют условия НАТО, и намерена удержать этот уровень в течение десятилетия.
Ранее Румыния подписала контракт на приобретение американских систем противоракетной обороны Patriot.
Напомним: РосСМИ оказывают поддержку информационной кампании Roexit - идеи выхода Румынии из состава Европейского Союза.
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