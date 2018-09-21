ЮНЕСКО объявило о начале прямого мониторинга ситуации в оккупированном Крыму
|16:56 10.10.2018
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|Крым
Учреждение ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) объявило о начале первой фазы прямого мониторинга ситуации в оккупированном Россией Крыму.
Об этом сообщил постоянный представитель Украины при ЮНЕСКО, посол Украины во Франции Олег Шамшур в Facebook, сообщает УНИАН.
"Сегодняшнее заседание Исполнительного совета ЮНЕСКО стало важным событием: официально объявлено о начале первой фазы прямого мониторинга Организацией ситуации в оккупированном Крыму, принято решение об отчете гендиректора о его результатах в следующем октябре", - подчеркнул он. "Спасибо тем, кто голосовал за принятие этого решения. Особая благодарность Группе друзей Украины в ЮНЕСКО", - добавил Шамшур.
Напомним: В ЮНЕСКО запланирована первая фаза прямого мониторинга ситуации в оккупированном Крыму.
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