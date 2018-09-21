Вследствие оккупации Крыма Россией подозрения объявлены 467 лицам
|16:29 10.10.2018
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|Крым
Генеральный прокурор Юрий Луценко заявляет, что в связи с оккупацией Российской Федерацией Крыма уже сообщено о подозрении 467 лицам.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом генпрокурор сказал на презентации стратегии развития прокуратуры Автономной Республики Крым на 2019-2022 годы.
"В отношении преследования лиц, причастных к совершению преступлений против основ национальной безопасности. По указанным фактам сообщено о подозрении после тщательного сбора информации, - как вы понимаете, эта информация собирается в необычных условиях, - но, тем не менее, подозрения объявлены 467 лицам", - заявил Луценко.
"В суд уже направлены 100 уголовных дел с обвинительными актами. На скамье подсудимых оказались бывшие депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым - 64, Севастопольского городского совета - 21, так называемый "министр здравоохранения" Крыма, шесть членов незаконного вооруженного формирования "Самооборона Крыма" и другие", - подчеркнул генпрокурор.
"На данный момент суды вынесли уже 3 приговора за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ст. 110 Уголовного кодекса) и государственную измену (ст. 111 УКУ).
В частности, в отношении бывшего депутата так называемого Евпаторийского городского совета Сергея Осьминина, члена всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы", а также так называемого "заместителя министра спорта Республики Крым", который оказывал помощь Российской Федерации в проведении подрывной деятельности против Украины", - добавил он.
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