Генеральный прокурор Юрий Луценко заявляет, что в связи с оккупацией Российской Федерацией Крыма уже сообщено о подозрении 467 лицам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом генпрокурор сказал на презентации стратегии развития прокуратуры Автономной Республики Крым на 2019-2022 годы.

"В отношении преследования лиц, причастных к совершению преступлений против основ национальной безопасности. По указанным фактам сообщено о подозрении после тщательного сбора информации, - как вы понимаете, эта информация собирается в необычных условиях, - но, тем не менее, подозрения объявлены 467 лицам", - заявил Луценко.

"В суд уже направлены 100 уголовных дел с обвинительными актами. На скамье подсудимых оказались бывшие депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым - 64, Севастопольского городского совета - 21, так называемый "министр здравоохранения" Крыма, шесть членов незаконного вооруженного формирования "Самооборона Крыма" и другие", - подчеркнул генпрокурор.

"На данный момент суды вынесли уже 3 приговора за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ст. 110 Уголовного кодекса) и государственную измену (ст. 111 УКУ).

В частности, в отношении бывшего депутата так называемого Евпаторийского городского совета Сергея Осьминина, члена всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы", а также так называемого "заместителя министра спорта Республики Крым", который оказывал помощь Российской Федерации в проведении подрывной деятельности против Украины", - добавил он.



