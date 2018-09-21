Прокуратура Автономной Республики Крым открыла уголовное производство по факту строительства Керченского моста, которое наносит вред экологии.

Об этом сообщил журналистам 10 августа прокурор АР Крым Гюндуз Мамедов на совместной пресс-конференции с генеральным прокурором Украины Юрием Луценко, передает Цензор.Нет со ссылкой на "ГОРДОН".

"На данное время идет комплексная экологическая экспертиза. В рамках этого производства исследуются не только наши отечественные организации, которые якобы принимали участие в строительстве этого моста, но и иностранные компании", - заявил он.

По словам Мамедова, прокуратура разослала в разные страны запросы по поводу компаний, которые могут принимать участие в противоправных действиях.

Генпрокурор отметил, что поставлявшие щебень для строительства моста компании начали маскироваться и указывать фальшивые порты доставки.

"У нас есть оперативные возможности, чтобы точно доказать доставку этих товаров на территорию оккупированного Крыма. Оперативные службы получили такое поручение. Как только они это окончательно установят и задокументируют, мы будем действовать и в рамках украинского законодательства и через международные возможности наших партнеров", - заверил он.

По словам Луценко, дела о поставке товаров в оккупированный Крым проходят по статье "финансирование терроризма".