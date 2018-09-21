В Ростове-на-Дону пройдет предварительное слушание по делу о госизмене экс-офицера Черноморского флота РФ
|15:35 10.10.2018
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|Крым
В среду, 10 октября, Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону проведет предварительное слушание по уголовному делу в отношении бывшего военнослужащего Черноморского флота РФ Леонида Пархоменко, обвиняемого в государственной измене.
Как уточнила Интерфаксу пресс-секретарь суда Алена Катькало, слушание в отношении Леонида Пархоменко начнется в 10:00 по московскому времени и пройдет в закрытом режиме, передает Центральный Военно-Морской Портал
В ноябре 2016 года пресс-служба ФСБ РФ сообщила о задержании в Севастополе бывшего военнослужащего штаба Черноморского флота. По данным спецслужбы, капитан II ранга запаса Леонид Пархоменко, выполняя задание Главного управления разведки министерства обороны Украины, собирал и передавал иностранной спецслужбе составляющие государственную тайну сведения о деятельности Черноморского флота.
Леониду Пархоменко предъявлено обвинение по статье 275 УК РФ (государственная измена).
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