В среду, 10 октября, Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону проведет предварительное слушание по уголовному делу в отношении бывшего военнослужащего Черноморского флота РФ Леонида Пархоменко, обвиняемого в государственной измене.

Как уточнила Интерфаксу пресс-секретарь суда Алена Катькало, слушание в отношении Леонида Пархоменко начнется в 10:00 по московскому времени и пройдет в закрытом режиме, передает Центральный Военно-Морской Портал



В ноябре 2016 года пресс-служба ФСБ РФ сообщила о задержании в Севастополе бывшего военнослужащего штаба Черноморского флота. По данным спецслужбы, капитан II ранга запаса Леонид Пархоменко, выполняя задание Главного управления разведки министерства обороны Украины, собирал и передавал иностранной спецслужбе составляющие государственную тайну сведения о деятельности Черноморского флота.



Леониду Пархоменко предъявлено обвинение по статье 275 УК РФ (государственная измена).