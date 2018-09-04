Учения "Чистое небо-2018" - четкий жест НАТО в сторону России
|15:08 10.10.2018
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|Украина
Учения "Чистое небо-2018" (Clear Sky-2018), которые проходят в Украине 8-19 октября и участие в которых впервые принимает боевая авиация стран НАТО, является первым в этом роде военно-политическим жестом в направлении РФ.
Об этом пишет влиятельная австрийская газета Die Presse в статье под названием "Впервые учения с боевыми самолетами НАТО в Украине", сообщает Укринформ.
"В натовско-украинских учениях ВВС Clear Sky-2018 принимают участие делегации из восьми стран-членов НАТО, от Бельгии до США. Это - первый военно-политический жест такого измерения в направлении России", - говорится в статье.
Австрийское издание обратило внимание на то, что впервые боевые самолеты НАТО участвуют в совместных военно-воздушных учениях в Украине. При этом около половины участников учений из общего количества 700-1000 человек представят страны Запада - Бельгию, Великобританию, Данию, Эстонию, Нидерланды, Польшу, Румынию и США.
Маневры будут проходить на Западе Украины над Винницкой и Хмельницкой областями, однако в них также задействованы базы в Польше.
Со ссылкой на специализированный журнал The Aviationist, отмечается то, что цель учений - отработка атаки по наземным целям с воздуха, тактическая воздушная поддержка, перехват, транспортировка, спасательные миссии.
Также напоминается, что в июне 2018 года в Украине уже находились 5 военных самолетов-заправщиков Воздушных сил США, а также над территорией Украины, прежде всего над Востоком, "регулярно летают, как минимум американские, разведывательные дроны (RQ-4 Global Hawk)".
"Несмотря на это, Clear Sky-2018 является первым демонстративным военным присутствием Запада такого рода в Украине, где, по сути, после оккупации российскими вооруженными силами полуострова Крым в 2014 году и конфликта на Востоке, который, согласно украинским и западным данным, разожгла Россия, царит определенная "холодная война" с Москвой", - отмечается в статье.
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