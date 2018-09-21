Польские журналисты побывали в городе Лабытнанги, где содержится украинский политзаключенный Олег Сенцов.

О деле украинского режиссера Сенцова польские журналисты рассказали в программе “Черное на белом”, которая вышла в эфир во вторник, 9 октября, вечером в прайм-тайм, сообщает Укринформ.

“Это - узник, который голодал дольше всех в истории современной России”, - отмечают в сюжете польские журналисты.

Известная польская кинорежиссер Агнешка Голланд назвала сам процесс "сталинским фарсом", а “то, в чем его обвиняли, было какой-то полной выдумкой".

Российская правозащитница Зоя Светова в комментарии польским журналистам подчеркнула, что высылка Сенцова в колонию на Дальнем Востоке противоречила российским законам, предусматривающим отбывание наказания в месте, откуда происходит узник.

“Олег должен был отбывать наказание в Крыму, но они хотели его отправить подальше, чтобы до него сложно было приехать”,- отметила Светова.

Российская правозащитница подчеркнула, что дело полностью фальсифицировала ФСБ России, поскольку нет никаких доказательств вины Сенцова. Она отметила, что все обвинения основывались на показаниях двух свидетелей, которые на суде отказались от своих предыдущих показаний, признав, что их силой заставили это сделать.

Сестра Сенцова Наталья Каплан подчеркнула, что для обоснования оккупации Крыма российская пропаганда требовала “найти террористов”, которые якобы хотели убивать русское население Крыма.

“На месте Олега мог оказаться любой”,- констатировала Каплан.

Как подчеркивают журналисты, в защиту режиссера стали польские кинематографисты, а также деятели кино со всего мира. Польская актриса Каролина Грушка признала, что его позиция и решимость в отстаивании своей позиции вызывает глубокое уважение.

Украинский Омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что все решения относительно дальнейшей судьбы всех политзаключенных принимаются лично президентом РФ Владимиром Путиным. Она выразила надежду, что Путин в конце концов примет решение относительно обмена украинских политзаключенных на граждан России, которые содержатся в украинских тюрьмах.

Как сообщалось, украинский режиссер, крымчанин Олег Сенцов незаконно осужденный в России на 20 лет лишения свободы по обвинению в подготовке терактов в оккупированном Крыму. Режиссер отвергает обвинения, его защита и правозащитники называют их политически мотивированными.