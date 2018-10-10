МИД России призвал Запад не беспокоиться об имидже России
|14:24 10.10.2018
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|Россия
Запад — противник России, поэтому заботиться об имидже России в его глазах было бы странно.
Заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью Financial Times, сообщают Ведомости.
«Мы не считаем, что Запад, в его широком понимании... является нашим другом. Напротив, мы рассматриваем Запад в качестве противника, который действует на подрыв позиций России и перспектив ее нормального развития, — сказал Рябков. — Тогда почему нас должно так сильно заботить то, как мы выглядим в глазах противников?»
По мнению Рябкова, позицию Москвы никак не смягчит и недавнее обвинение со стороны Нидерландов, Великобритании и США в хакерской атаке на офис Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге, в попытке получить материалы расследования отравления Скрипалей.
«Если кто-то полагает, что это подействует на Россию и каким-то образом заставит ее поколебаться, это совершенно превратное впечатление. Напротив, согласованное давление лишь уменьшает шансы реального урегулирования», — сказал замминистра иностранных дел (цитата по FT).
Оценивая состояние российско-американских отношений, Рябков сказал, что «ситуация гораздо, гораздо хуже самых "горячих", а скорее, самых "холодных" моментов [холодной войны]».
Любые надежды на улучшение после встречи лидеров России и США в Хельсинки быстро улетучились, констатировал Рябков.
«Даже самые первичные, самые рудиментарные признаки перспектив налаживания непрерывного диалога были незамедлительно торпедированы теми, кто не верит в какое-либо будущее российско-американских отношений», — сказал он.
Напомним: Россия готова на все, чтобы нарушить единство ЕС - уверен Глава Евросовета.
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