Соединенные штаты Америки собираются увеличить объемы оказываемой Армении финансовой помощи.

Об этом заявил посол США в Армении Ричард Милс, передает издание JAMnews, сообщает ГРОМАДСЬКЕ.

В 2019 году государственный департамент США выделит Армении порядка 26 миллионов долларов. Это на 20 миллионов больше, чем было предусмотрено изначально. Армения в этом году уже получила дополнительные 14 млн финансирования.

Часть средств будет направлена на реализацию программ, которые стимулируют становление гражданского общества и независимых медиа. Другая часть пойдет на расширение торговых и деловых связей между армянскими и американскими компаниями, в том числе на приоритетную для Армении сферу информационных технологий и для осуществления энергетических реформ.

Эти программы призваны содействовать новому политическому руководству страны в переходный период, становлению многопартийной системы и проведению свободных и справедливых выборов.

После обретения Арменией независимости Соединенные Штаты постоянно оказывали финансовую помощь для осуществления в стране программ по демократизации общества. С 2006 года финансовая поддержка оказывалась в том числе через корпорацию «Вызовы тысячелетия» госдепартамента США. В рамках этой программы в Армении были сделаны инвестиции в размере в $177 млн.