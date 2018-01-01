Украина отказалась от участия наблюдателей от СНГ на предстоящих президентских выборах в 2019 году.

Об этом сообщил в среду, 10 октября, журналистам глава Исполкома СНГ Сергей Лебедев, отвечая на вопрос ТАСС.

"Мы получили официальное уведомление от соответствующих структур Украины о том, что Украина отказывается от участия в нашем наблюдении за выборами, поэтому вряд ли мы поедем туда", - сказал он.

Вместе с тем Лебедев отметил, что, возможно, в преддверии выборов такое приглашение может быть получено.

Лебедев также напомнил, что на прошедших в конце сентября саммитах СНГ в Душанбе, Украина не была представлена. "Тема Украины звучала в выступлении практически всех глав делегаций. С сожалением констатировалось отсутствие украинской делегации", - сказал Лебедев.

По его словам, сохранение членства Украины в Содружестве, сохранение ее участие в интеграционных процессах, сохранение добрых отношений с соседями-странами СНГ отвечает интересам в первую очередь самой Украины и остальных стран Содружества.