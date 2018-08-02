Фракция Либеральной партии Молдовы подтвердила заявленную ранее позицию о том, что поддержит проект Демпартии о включении понятия «евроинтеграция» в Конституцию только вместе с заменой «молдавского» языка на «румынский» в 13 статье Основного закона.

В сообщении ЛП для прессы говорится, что «предложение ДПМ — цель с популистским оттенком, в то время как Конституция является Основным законом государства, что включает в себя основные принципы его организации, устанавливает права и обязанности граждан и т.д.», передает DESCHIDE.MD.

В Либеральной партии также прокомментировали другой проект ДПМ, который предполагает, что народ сможет избирать судей. По их словам, «ДПМ во главе с Плахотнюком забыли включить в список и прямые выборы прокуроров, так как некоторые прокуроры и судьи руководствуются не законом, а командой В. Плахотнюка».

Напомним: Демпартия Молдовы хочет включить в Конституцию понятие «евроинтеграция» и поправку о выборах судей народом.