Либеральная партия Молдовы поддержит включение «евроинтеграции» в Конституцию только вместе с «румынским языком»
|13:04 10.10.2018
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|Молдова
Фракция Либеральной партии Молдовы подтвердила заявленную ранее позицию о том, что поддержит проект Демпартии о включении понятия «евроинтеграция» в Конституцию только вместе с заменой «молдавского» языка на «румынский» в 13 статье Основного закона.
В сообщении ЛП для прессы говорится, что «предложение ДПМ — цель с популистским оттенком, в то время как Конституция является Основным законом государства, что включает в себя основные принципы его организации, устанавливает права и обязанности граждан и т.д.», передает DESCHIDE.MD.
В Либеральной партии также прокомментировали другой проект ДПМ, который предполагает, что народ сможет избирать судей. По их словам, «ДПМ во главе с Плахотнюком забыли включить в список и прямые выборы прокуроров, так как некоторые прокуроры и судьи руководствуются не законом, а командой В. Плахотнюка».
Напомним: Демпартия Молдовы хочет включить в Конституцию понятие «евроинтеграция» и поправку о выборах судей народом.
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