Турция фактически прекратила мошеннические схемы нелегального сообщения судов между турецкими портами и портами оккупированного Россией Крыма.

«Вы заметили, что прекращены заходы не только турецких судов в Крым, но также мошеннические схемы судов, при которых заходили из портов оккупированного Крыма в порты Турции под флагами третьих стран? Турция ранее запретила это своим судам, а теперь окончательно решила эту проблему», - сказал посол, сообщает LB.ua.

Он пояснил, что ранее некоторые судовладельцы, несмотря на официальный запрет турецких властей посещать порты оккупированного Россией Крыма, сознательно обманывали морскую администрацию: выключали оповещения о местонахождении судов, подавали команду «SOS» лишь бы порт принял их, осуществляли махинации с документацией о посещении предыдущего порта и прочее.

«Теперь же суда в обязательном порядке должны подавать ответ на вопрос морской администрации: «находились ли вы в портах Крыма?». Соответствующее решение Палаты судоходства Турции №635/2017 о введении такой процедуры появилось после встречи президентов двух стран, Петра Порошенко и Реджепа Эрдогана», - добавил Сибига.