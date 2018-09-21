Судно SOURIA к которому применены санкции США совершило прямой рейс из Турции в оккупированный Крым
|12:10 10.10.2018
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|Крым
Судно SOURIA (IMO: 9274331, MMSI: 468392000, Call Sign: YKRK, Flag: Syria [SY]), к которому применены санкции США, доставило груз из Египта в порт KARASU на черноморском побережье Турции недалеко от порта Зонгулдак.
После разгрузки в турецком порту судно отправилось в оккупированный Крым, указав следующим портом захода закрытый порт Севастополь.
09.10.2018 судно зашло в Севастопольскую бухту и было ошвартовано к причалу зернового терминала стивидорной компании “Авлита”, сообщает «МИРОТВОРЕЦЬ»
Этот рейс нарушает Циркуляр №635/2017 Палаты судоходства Торгово-промышленной палаты Турции, которым запрещено прямое морское торговое сообщение между турецкими и крымскими портами, закрытыми Украиной.
На Босфоре судно было зафиксировано шипспоттером Yörük Işık.
Он отметил, что за последние 7 лет это второй судозаход в турецкий порт санкционного сирийского судна.
Первый случай был зафиксирован в сентябре, когда этим же судном SOURIA был доставлен клинкер из турецкого порта Хереке в закрытый порт Севастополь.
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