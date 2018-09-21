Судно SOURIA (IMO: 9274331, MMSI: 468392000, Call Sign: YKRK, Flag: Syria [SY]), к которому применены санкции США, доставило груз из Египта в порт KARASU на черноморском побережье Турции недалеко от порта Зонгулдак .

После разгрузки в турецком порту судно отправилось в оккупированный Крым, указав следующим портом захода закрытый порт Севастополь.

09.10.2018 судно зашло в Севастопольскую бухту и было ошвартовано к причалу зернового терминала стивидорной компании “Авлита”, сообщает «МИРОТВОРЕЦЬ»

Этот рейс нарушает Циркуляр №635/2017 Палаты судоходства Торгово-промышленной палаты Турции, которым запрещено прямое морское торговое сообщение между турецкими и крымскими портами, закрытыми Украиной.

На Босфоре судно было зафиксировано шипспоттером Yörük Işık.

Он отметил, что за последние 7 лет это второй судозаход в турецкий порт санкционного сирийского судна.

Первый случай был зафиксирован в сентябре, когда этим же судном SOURIA был доставлен клинкер из турецкого порта Хереке в закрытый порт Севастополь.