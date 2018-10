Сухогруз "Нила" (под флагом африканского Того, оператор - турецкая компания), который шел из порта "Азов" в Турцию с грузом угля, запросил помощь из-за поступления воды в носовую часть судна при входе в Керченский пролив.

На его борту находится более трех тысяч тонн угля. Экипаж - 10 граждан Украины и один - Азербайджана, сообщает Интерфакс-Украина.

"Судно стоит на якоре в пяти милях от побережья Крыма в Азовском море, ближайший населенный пункт - село Осовины Ленинского района. Сигнал SOS судно не подавало. Капитан без объяснения причин отказался от услуг по откачке воды, хотя к судну были направлены два буксира: "Меркурий" и "Александр Сизонцев" - завили источники.

Семь человек из экипажа перешли на борт пограничного судна. Поступление воды в сухогруз прекратилось.

Отметим что сухогруз "Нила" под прежним именем SEASHELL заходил в Севастополь 25.06-01.07 2014 года, грузил металлолом в Инкермане. Из - за чего попал в санкционный список.

На тот момент собственником была одесская компания: MD SHIPPING CO - Ship manager/Commercial manager 06/2010 - doroga Lyustdorfskaya 172/2, Odessa, 65113, Ukraine, SEASHELL SHIPPING LTD-BZE Registered owner 06/2010.

До сих пор, как и при нарушении санкций, находится в Регистре судоходства Украины, Class society:

Ukraine Shipping Register, Класифікаційне свідоцтво від 21.11.2016.

В настоящее время владелец: Registered owner CAPRICA SHIPPING & TRADING LTD Care of Armada Denizcilik ve Gemi Kiralama Ticaret Ltd (Armada Shipping & Chartering Ltd) , Ergener is Hani, Daire 14, Kat 3, Halitaga Caddesi 24, Osmanaga Mah, Kadikoy, 34710 Istanbul, Turkey. since 23/03/2018.

В настоящее время направляется в Керченский пролив в сопровождении буксира "Меркурий".

Судно

Назва судна NILA

Номер РУ SRU306922

Номер ІМО 8230314

Номер EIM

Позивний 5VEA7

Власник ALNILAM SHIPPING LTD

Тип судна ГЕНВАНТАЖ

Прапор РЕСПУБЛІКА ТОГО

Рік побудови 1977

Порт приписки ЛОУМ

Статус класу Клас діє

Валова місткість 2457

Валова місткість 1191

Дедвейт, т 3197

Довжина наибільша, м 113.85

Довжина згідно з правилом 3 МК про вантажну марку, м 107.35

Ширина найбільша, м 13

Висота борту, м 5.5

Осадка з вантажем, м

Надводний борт, мм 1563