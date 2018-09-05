Чистое небо-2018: показали, как ВС Украины и США тренируются в Хмельницкой области / Видео
|11:17 10.10.2018
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|Украина
Украинские военные летчики и пилоты ВВС США проводят учения "Чистое небо-2018" (Clear Sky-2018) на F-15C, Су-27, МиГ-29, Су-25, Су-24, Л-39 в небе в Хмельницкой области.
Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ВС ВСУ.
"Украинская летчики вместе с американскими пилотами одновременно выполнят задачи в небе в Хмельницкой области. В воздухе экипажи F-15C, Су-27, МиГ-29, Су-25, Су-24, Л-39. Пилоты обеих стран осуществляют ознакомительные полеты на самолетах союзников", - сообщили в командовании ВС ВСУ.
Как сообщалось, в течение последней недели для многонациональных учений "Чистое небо-2018" (Clear Sky-2018) на аэродром Староконстантинов в Хмельницкой области передислоцированы личный состав и самолеты Воздушных сил Вооруженных сил Украины.
На обучение прилетели F-15 144 истребительного крыла Национальной гвардии штата Калифорния в США.
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