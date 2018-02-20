Комитет по иностранным делам Европарламента 9 октября оценил успехи Молдовы и Грузии в имплементации Соглашения об ассоциации с ЕС, вступившего в силу два года назад.

Об этом говорится в сообщении на сайте ЕП, передает Европейская правда.

Евродепутаты приветствовали процесс реформ в Грузии, отметив, что они делают страну ключевым партнером ЕС в регионе и отметили, что ЕС сейчас является крупнейшим торговым партнером Грузии и крупнейшим источником прямых иностранных инвестиций.

"Европарламентарии призывают грузинскую власть продолжать обеспечивать стабильность, дальнейшие демократические реформы и экономические и социальные улучшения для грузин. Они подчеркивают, что коррупция на высоком уровне, полная независимость судебной власти и деполитизация средств массовой информации остаются ключевыми проблемами", - говорится в сообщении.

Резолюцию, в которой также высказано сожаление по поводу продолжения оккупации Россией части грузинской территории, поддержали 43 евродепутата, против были 7, один воздержался.

Также комитет ЕП по иностранным делам 31 голосом принял резолюцию по Молдове. В ней страну назвали государством "захваченным олигархическими интересами".

"Молдова захвачена олигархическими интересами с концентрацией экономической и политической власти в руках небольшой группы людей, которые влияют на парламент, правительство, политические партии, государственную администрацию, полицию, судебную систему и средства массовой информации" - говорится в резолюции.

В ЕП призвали молдавские власти решить эти проблемы и напомнили, что финансовая помощь ЕС будет предоставлена только после проведения в 2019 году парламентских выборов в соответствии с международными демократическими стандартами.

В резолюции подчеркивается, что основным приоритетом для Молдовы должны стать реформы, которые она обязалась выполнить в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС.

В ЕП обеспокоены откатом Молдовы обратно в том, что касается демократических стандартов и верховенства закона.

Напомним: ПАСЕ отказалась голосовать за изменение санкционных правил ради РФ.