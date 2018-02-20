Евродепутаты похвалили Грузию за выполнение ассоциации с ЕС, Молдова – под критикой

10:50 10.10.2018 0 комментариев Грузия

Комитет по иностранным делам Европарламента 9 октября оценил успехи Молдовы и Грузии в имплементации Соглашения об ассоциации с ЕС, вступившего в силу два года назад.

Об этом говорится в сообщении  на сайте ЕП, передает Европейская правда.

Евродепутаты приветствовали процесс реформ в Грузии, отметив, что они делают страну ключевым партнером ЕС в регионе и отметили, что ЕС сейчас является крупнейшим торговым партнером Грузии и крупнейшим источником прямых иностранных инвестиций.

"Европарламентарии призывают грузинскую власть продолжать обеспечивать стабильность, дальнейшие демократические реформы и экономические и социальные улучшения для грузин. Они подчеркивают, что коррупция на высоком уровне, полная независимость судебной власти и деполитизация средств массовой информации остаются ключевыми проблемами", - говорится в сообщении.

Резолюцию, в которой также высказано сожаление по поводу продолжения оккупации Россией части грузинской территории, поддержали 43 евродепутата, против были 7, один воздержался.

Также комитет ЕП по иностранным делам 31 голосом принял резолюцию по Молдове. В ней страну назвали государством "захваченным олигархическими интересами".

"Молдова захвачена олигархическими интересами с концентрацией экономической и политической власти в руках небольшой группы людей, которые влияют на парламент, правительство, политические партии, государственную администрацию, полицию, судебную систему и средства массовой информации" - говорится в резолюции.

В ЕП призвали молдавские власти решить эти проблемы и напомнили, что финансовая помощь ЕС будет предоставлена только после проведения в 2019 году парламентских выборов в соответствии с международными демократическими стандартами.

В резолюции подчеркивается, что основным приоритетом для Молдовы должны стать реформы, которые она обязалась выполнить в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС.

В ЕП обеспокоены откатом Молдовы обратно в том, что касается демократических стандартов и верховенства закона.

Напомним: ПАСЕ отказалась голосовать за изменение санкционных правил ради РФ.



Ещё на эту тему:

07:30 28.09.2018
Премьер Грузии заявил о продолжении курса европейской и евроатлантической интеграции
20:17 11.05.2018
В Тбилиси откроется представительство Европейской Академии
11:43 08.05.2018
Исследование: Грузия, Молдова и Украина – самые прозападные страны постсоветского пространства после стран Балтии
04:05 05.04.2018
Евросоюз выделит грант в размере 500 тыс. евро для проекта обновления сети тбилисских автобусов
02:15 24.02.2018
Дания выделит Грузии 27 млн евро на укрепление демократии и развитие экономики
22:27 20.02.2018
В Грузии обсуждают меры по превенции нарушений безвизового режима с ЕС
09:09 20.02.2018
В Тбилиси считают контрпродуктивным запрашивать сейчас членство в ЕС
21:44 19.02.2018
МИД Грузии создает директорат по евроинтеграции
09:59 21.12.2017
Грузия получила шесть рекомендаций от ЕС
18:35 16.12.2017
ЕС поддержит развитие нормативной базы в области электронных коммуникаций в Грузии
19:00 13.11.2017
Назначен новый спецпредставитель ЕС по вопросам Южного Кавказа
12:45 11.10.2017
Грузия рассчитывает привлечь Евросоюз к поиску путей разрешения конфликта с Россией
Новости
Азербайджан Азербайджан
16:40 03.10.2018
Конференция по проблеме сепаратизма в мире проходит в Баку
20:59 01.10.2018
За оккупацией азербайджанских территорий стоит Россия и переговоры должны вестись с Россией - Депутат Милли Меджлиса
13:52 25.09.2018
В Баку открылась международная оборонная выставка ADEX
13:43 21.09.2018
Министр обороны Азербайджана встретился с заместителем генерального секретаря НАТО
Все новости страны
Армения Армения
14:56 05.10.2018
Армения будет производить часть технических средств для модернизации танков Т-72
12:30 04.10.2018
Президент Армении не подпишет препятствующий роспуску парламента законопроект, - СМИ
07:43 03.10.2018
В столице Армении проходит массовая протестная акция с требованиями объявления досрочных парламентских выборов
20:45 02.10.2018
До конца года, по всей вероятности, состоится встреча глав МИД Армении и Азербайджана
Все новости страны
Болгария Болгария
07:21 08.10.2018
В Болгарии убили журналистку, расследовавшую махинации в ЕС
18:18 05.10.2018
Болгарская церковь отказалась от идеи РПЦ провести Всеправославный собор из-за украинской автокефалии
13:35 02.10.2018
Болгария закупит новые истребители и снимет с вооружения российские МиГ
14:50 28.09.2018
Болгария попытается договориться с РФ о снижении цены на газ
Все новости страны
Греция Греция
20:48 08.10.2018
В Греции начали расследование о нецелевом использовании средств ЕС для беженцев
09:47 03.10.2018
У берегов Греции задержали украинское судно с 65 нелегалами на борту
17:59 01.10.2018
Референдум в Македонии: обе стороны говорят о победе, вопрос решит парламент
07:59 01.10.2018
Три человека считаются пропавшими без вести после урагана "Ксенофон" в Греции.
Все новости страны
Грузия Грузия
10:50 10.10.2018
Евродепутаты похвалили Грузию за выполнение ассоциации с ЕС, Молдова – под критикой
12:26 09.10.2018
Грузинских чиновников не впустили в Израиль
19:29 08.10.2018
В Тбилиси состоялась инаугурационная сессия Межпарламентской ассамблеи Грузии, Молдовы и Украины
16:19 05.10.2018
Россия обвинила США в разработке биологического оружия в Грузии
Все новости страны
Молдова Молдова
13:04 10.10.2018
Либеральная партия Молдовы поддержит включение «евроинтеграции» в Конституцию только вместе с «румынским языком»
15:08 09.10.2018
Тирасполь вооружается системами «Град» последнего поколения / Фото
13:47 09.10.2018
Демпартия Молдовы хочет включить в Конституцию понятие «евроинтеграция» и поправку о выборах судей народом
19:12 05.10.2018
В ходе пресс-конференции премьеры ГУАМ, сталкивающиеся с российской агрессией, выступили на разных языках / Видео
Все новости страны
Россия Россия
09:29 10.10.2018
Центробанк РФ считает главной причиной оттока вкладов неправильную трактовку СМИ термина «дедолларизация»
08:28 10.10.2018
Посольство России отрицает информацию о том, что Кремль хочет "превратить Ливию в новую Сирию"
21:16 09.10.2018
"Привет от Крымского" - прокомментировали соцсети обрушение моста на главный путь Транссиба в Амурской области / Видео / Фото
19:55 09.10.2018
Из- за санкций ВМФ России отказался от модернизации дизелей для строящихся "Каракуртов"
Все новости страны
Румыния Румыния
09:03 08.10.2018
Румыны провалили "семейный" референдум
17:55 03.10.2018
РосСМИ оказывают поддержку информационной кампании Roexit - идеи выхода Румынии из состава Европейского Союза
08:58 03.10.2018
Румынская компания Civil Aviation Group приватизировала государственную авиакомпанию Молдовы
10:13 02.10.2018
США заявили, что судебная система Румынии находится под угрозой
Все новости страны
Турция Турция
16:47 09.10.2018
Турция и США готовят совместное патрулирование в Сирии
09:44 09.10.2018
Турция требует доказательств, что исчезнувший журналист The Washington Post покинул саудовское консульство
16:59 08.10.2018
Турция запрашивает обыск в консульстве Саудовской Аравии из-за пропажи журналиста The Washington Post
08:22 08.10.2018
Эрдоган заявил что больше не будет брать кредиты у МВФ
Все новости страны
Украина Украина
12:37 10.10.2018
Турция перекрыла мошеннические схемы нелегального захода судов в порты оккупированного Крыма
12:10 10.10.2018
Судно SOURIA к которому применены санкции США совершило прямой рейс из Турции в оккупированный Крым
11:59 10.10.2018
Нарушитель крымских санкций, получил трещину в корпусе на якорной стоянке у Керченского пролива
11:17 10.10.2018
Чистое небо-2018: показали, как ВС Украины и США тренируются в Хмельницкой области / Видео
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс