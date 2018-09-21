У еще одной российской авиакомпании находящейся под санкциями произошло ЧП
|10:23 10.10.2018
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|Крым
В среду, 9 октября, в аэропорту "Якутск" произошло выкатывание самолета RRJ-95 "Сухой Суперджет" авиакомпании "Якутия", выполнявшего рейс по маршруту Улан-Удэ - Якутск.
Как сообщает Цензор.Нет со ссылкой на Росавиацию, "Суперджет" после приземления и пробега по взлетно-посадочной полосе выкатился за ее пределы. При этом подломились основные опоры шасси.
"На борту самолета находились 87 пассажиров и 5 Членов экипажа. Никто из находившихся на борту воздушного судна не пострадал. Первоначальные действия по расследованию обстоятельств и причин происшествия осуществляются силами аэропорта "Якутск" и Якутского межрегионального территориального управления Росавиации во взаимодействии с правоохранительными органами", - говорится в сообщении.
Напомним: В московском аэропорту столкнулись самолеты двух авиакомпаний находящихся под санкциями.
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