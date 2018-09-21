В среду, 9 октября, в аэропорту "Якутск" произошло выкатывание самолета RRJ-95 "Сухой Суперджет" авиакомпании "Якутия", выполнявшего рейс по маршруту Улан-Удэ - Якутск.

Как сообщает Цензор.Нет со ссылкой на Росавиацию, "Суперджет" после приземления и пробега по взлетно-посадочной полосе выкатился за ее пределы. При этом подломились основные опоры шасси.

"На борту самолета находились 87 пассажиров и 5 Членов экипажа. Никто из находившихся на борту воздушного судна не пострадал. Первоначальные действия по расследованию обстоятельств и причин происшествия осуществляются силами аэропорта "Якутск" и Якутского межрегионального территориального управления Росавиации во взаимодействии с правоохранительными органами", - говорится в сообщении.

Напомним: В московском аэропорту столкнулись самолеты двух авиакомпаний находящихся под санкциями.