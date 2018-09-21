Военные моряки просят жителей Бердянска не беспокоиться они дня три постреляют
|09:56 10.10.2018
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|Крым
Возле Бердянска и Бердянского района (Запорожская область) в течение трех дней, 10-12 октября украинские военные моряки будут отрабатывать практические стрельбы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу горсовета Бердянска.
Отмечается, что сообщение об обучении боевой подготовки военных передало командование Военно-морских сил Вооруженных сил Украины (ВМС ВСУ).
"Командование обращается к населению с пониманием отнестись к ситуации и сохранять спокойствие. Отмечается, что это практические занятия", - отметили в пресс-службе.
Напомним: В оккупированном Крыму беспокоятся о безопасности границ из-за учений ВС Украины в Азовском море.
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