Центробанк РФ считает главной причиной оттока вкладов неправильную трактовку СМИ термина «дедолларизация»
|09:29 10.10.2018
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|Россия
Центробанк считает, что главные причины оттока вкладов в августе-сентябре — это низкие ставки в банках и неправильная трактовка СМИ термина «дедолларизация».
Однако уже в третьем квартале население должно вернуть деньги в банковскую систему.
В последние два месяца наблюдалось сокращение вкладов физлиц и компаний в российских банках: в августе снижение составило 0,6%, а в сентябре —0,8%. «На наш взгляд, это краткосрочная тенденция, и в ближайший квартал мы ожидаем прироста вкладов населения в банках», — сказал журналистам в ходе брифинга 9 октября зампред Банка России Василий Поздышев, сообщает Объектив.
По его мнению, отток вкладов был обусловлен двумя факторами. Первый — это тарифная политика банков, у которых были достаточно низкие ставки этим летом. Второй фактор — это влияние СМИ. По словам Поздышева, в информационном пространстве было слишком много спекуляций вокруг валютного курса, а также неверно трактовался термин «девалютизация». Но уже сейчас, как утверждает Поздышев, влияние этих негативных факторов нивелировано.
Также Центробанк не видит связи между рассмотрением санкционного законопроекта в Конгрессе США, который предполагает введение ограничений на валютные операции российских госбанков, и оттоком средств вкладчиков.
Он отметил, что ЦБ не видит перетока валютных вкладов из госбанков в частные кредитные организации.
Также Поздышев отметил, что часть вкладов были потрачены гражданами на первый взнос по ипотеке, которая растет достаточно быстро. Россияне увидели рост ставок и поспешили завершить сделки по приобретению квартиры в кредит на комфортных условиях, поясняет он.
В начале октября BlackSeaNews опубликовал обзор Райффайзенбанка, в котором аналитики банка сообщили, об оттоке валюты из госбанков в августе, в ожидании возможных западных санкций
Объем оттока составил более $7 млрд без учета средств, привлеченных у Минфина.
Больше всего валюты было выведено из госбанков: из Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка и банков на санации в ФКБС граждане забрали $2 млрд, а компании — $6,3 млрд.
При этом у некоторых частных банков (преимущественно «дочек» иностранных банков), напротив, наблюдался приток средств, но в существенно меньшем объеме, чем было выведено из госбанков, отмечалось в обзоре.
Приток средств юрлиц в Райффайзенбанке составил порядка $0,7 млрд, в Росбанке — менее $0,5 млрд.
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