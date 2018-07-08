Сухогруз получил пробоину и сел на мель в районе порта Кавказ.

Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона, передает Объектив.

- Сухогруз получил пробоину, сел на мель, это порт Кавказ. Экипаж высадили. Разлива нефтепродуктов не допущено. Сейчас производится откачка воды, - сказал собеседник агентства.

Подробности уточняются.

Информации о принадлежности судна пока нет.