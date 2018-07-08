В Керченском проливе сухогруз с пробоиной выбросило на мель
|09:09 10.10.2018
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|Крым
Сухогруз получил пробоину и сел на мель в районе порта Кавказ.
Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона, передает Объектив.
- Сухогруз получил пробоину, сел на мель, это порт Кавказ. Экипаж высадили. Разлива нефтепродуктов не допущено. Сейчас производится откачка воды, - сказал собеседник агентства.
Подробности уточняются.
Информации о принадлежности судна пока нет.
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