Патрульные катера "Island", которые направят в Украину, вышли на завершающий этап подготовки
|08:49 10.10.2018
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|Украина
Военно-морские силы Украины завершили один из этапов подготовки двух недавно полученных от Береговой охраны США патрульных катеров типа "Island" по стандартам НАТО.
Об этом сообщили в пресс-центре командования ВМСУ Украины, передает Украинской Службы Информации.
Военные моряки, которых отобрали в экипажи "Айлендов", прошли языковую подготовку и отработали организацию кораблей и приготовления их к походам для проведения испытаний. При коллективной подготовке экипажей применялись компьютерные стимуляторы.
Напомним, береговая охрана США в четверг, 27 сентября, торжественно передала Украине два патрульных катера класса "Island". После переподготовки судна отправят в Одессу.
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