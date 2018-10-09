Военно-морские силы Украины завершили один из этапов подготовки двух недавно полученных от Береговой охраны США патрульных катеров типа "Island" по стандартам НАТО.

Об этом сообщили в пресс-центре командования ВМСУ Украины, передает Украинской Службы Информации.

Военные моряки, которых отобрали в экипажи "Айлендов", прошли языковую подготовку и отработали организацию кораблей и приготовления их к походам для проведения испытаний. При коллективной подготовке экипажей применялись компьютерные стимуляторы.

Напомним, береговая охрана США в четверг, 27 сентября, торжественно передала Украине два патрульных катера класса "Island". После переподготовки судна отправят в Одессу.