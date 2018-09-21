Посольство России отрицает информацию о том, что Кремль хочет "превратить Ливию в новую Сирию"
|08:28 10.10.2018
|0 комментариев
|Россия
Российские дипломаты опровергли информацию британских и российских СМИ о том, что Кремль хочет "превратить Ливию в новую Сирию" и для этого перебросил в восточную Ливию элитные военные подразделения.
По словам пресс-секретаря посольства РФ в Великобритании, эта информация "не имеет ничего общего с реальностью", передает Новое Время со ссылкой на ТАСС.
"Москва никогда не имела никаких планов по осуществлению военного вмешательства в этой стране", - отметил он.
Российский дипломат подчеркнул, что Москва поддерживает миротворческие усилия в Ливии "дипломатическими средствами", а также придерживается резолюции Совета Безопасности ООН об эмбарго на поставки оружия в Ливию.
Напомним, что британская газета The Sun сообщила, что Россия перебросила в Ливию "десятки" офицеров ГРУ и военнослужащих спецназа, противокорабельные ракеты Калибр и зенитно-ракетные комплексы С-300, а также развернула в прибрежных городах Тобрук и Бенгази две военные базы под прикрытием частной военной компании Вагнера.
Российские и ливийские источники подтвердили изданию РБК, что военное присутствие РФ в Ливии связано с нефтегазовыми интересами.
Ранее по теме: Военно- морская база в оккупированном Крыму облегчает Путину создание из Ливии "новой Сирии".
Ещё на эту тему:
В МИД РФ британское расследование о настоящем имени разведчика ГРУ "Боширова" "новым вбросом"
РФ требует обозначить предельную дату для принятия решения по изменению регламента ПАСЕ
Россия рассматривает вариант выхода из Совета Европы - Матвиенко
МИД Великобритании: интервью подозреваемых в отравлении Скрипаля полно "лжи и искажений"
Россиян, подозреваемых в отравлении Скрипалей, в РФ не знают
Крупнейшая со времен "холодной войны" группа военных кораблей РФ подошла к берегам Японии / Карта
Шойгу предвидит войну за Арктику
Стало известно о смерти очередного российского посла
Минобороны РФ разочаровалось в США после раскрытия конфиденциального предложения по Сирии
Президент Франции и глава МИД РФ обсудили Сирию и Украину