Россия переместила газовую буровую установку у берегов оккупированного Крыма

08:08 10.10.2018 0 комментариев Крым

Россия вопреки нормам международного права переместила захваченную во время аннексии Крыма самоподъемную плавучую буровую установку Петр Годованец (Крым-2).

Об этом сообщили в командовании ВМС ВС Украины, передает Новое Время.

По данным украинских военных, в конце прошлой недели вышку тайно переместили на расстояние 25 миль из Голицинского в Штормовое газовое месторождение.

"Буксировка платформы, которая незаконно используется Россией, осуществлялось с помощью судна комплексного обеспечения Mys Tarhankut и буксира Inya под флагом РФ. Перемещение происходило скрытно с выключенной бортовой станцией автоматической идентификационной системы", - говорится в сообщении.

Ранее российские СМИ сообщали, что Россия намерена прекратить добычу на Одесском газовом месторождении, захваченном во время аннексии Крыма, из-за иска Украины в международном арбитраже. Однако Москва не собирается возвращать Украине контроль над месторождением.

Россия во время незаконной аннексии Крыма в 2014 году захватила две самоподъемные буровые установки Петр Годованец и Украина (известные как "вышки Бойко") на Одесском газовом месторождении.

Позже они были перемещены в территориальные воды РФ. Этот процесс происходил под прикрытием боевых кораблей ЧФ РФ. МИД Украины заявил, что таким образом РФ нарушила нормы международного права.

Одесское газовое месторождение, расположенное на шельфе Черного моря в 155 км от Крымского полуострова, открыто в 1988 году и запущено в эксплуатацию в 2012 году. Оно находится в морской экономической зоне Украины.

Фото: ВМС ВС Украины



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