Ямальский омбудсмен Анатолий Сак сказал, что политзаключённый Олег Сенцов продолжает голодать, а потом взял свои слова обратно.

Позднее он объяснил, что не владел информацией на момент разговора с журналистами. Теперь Сак уверен: Сенцов ест.

Напомним, ФСИН РФ ещё 5 октября заявил, что Олег Сенцов выходит из голодовки и для него будут разрабатывать специальное меню.

Через несколько дней, 9 октября, в СМИ появилось сообщение со ссылкой на г-на Сака, что информация о прекращении голодовки Олегом Сенцовым является недостоверной.

«Официально вам заявляю, никакого официального заявления о прекращении голодовки от Сенцова не поступало», – отметил Сак в беседе с агентством ТАСС 9 октября 2018 года. (Скорректировано в 15:08 9.10.2018).

Однако позднее Анатолий Сак пояснил агентству «Новый День», что был не в курсе изменений в жизни заключённного Олега Сенцова, так как только прибыл из командировки и не успел ознакомиться с информацией о нём. В этот момент поступил звонок от журналистов – отсюда неверная информация.

«5 октября вечером Сенцов обратился с письменным заявлением к начальнику ИК-8 о том, что с 6 октября начинает приём пищи. Сейчас он питается под наблюдением медицинского персонала, так как ему необходима дозировка в питании», – озвучил новые данные уполномоченный по правам человека Анатолий Сак.

Напомним: Дипломаты США солидарны с партнерами из ЕС: РФ должна немедленно освободить Сенцова и других политзаключенных украинцев.