Дипломаты США солидарны с партнерами из ЕС: РФ должна немедленно освободить Сенцова и других политзаключенных украинцев

07:23 10.10.2018 0 комментариев Крым

В посольстве США в Украине согласны с озвученной представителем Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) позицией, в котором Евросоюз считает заключение украинского режиссера Олега Сенцова в России нарушением международного права и элементарных стандартов правосудия, а также ожидает его немедленного освобождения.

"Согласны с нашими партнерами из ЕС: своим голоданием в знак протеста Сенцов продемонстрировал невероятное мужество, решительность и самоотверженность. Россия должна немедленно освободить всех украинских политзаключенных и уважать суверенитет и территориальную целостность Украины", - говорится в сообщении, опубликованном в аккаунте посольства США в Украине в Твиттер во вторник, 9 октября, передает Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, 7 октября официальный представитель Европейской внешнеполитической службы заявил, что ЕС считает заключение О.Сенцова в России "нарушением международного права и элементарных стандартов правосудия".

"Олег Сенцов продемонстрировал невероятное мужество, решительность и самоотверженность в течение 145 дней голодовки. Его здоровье сейчас ухудшилось до критического состояния. Отказавшись предоставить ему надлежащее медицинское лечение в институционализированных медицинских условиях, власти Российской Федерации нарушили его права человека, а также свои обязательства в области прав человека по международному праву, а именно - по решению Европейского суда по правам человека от 25 июля этого года", - говорится в коммюнике, распространенном вечером в воскресенье в Брюсселе.

В нем отмечается, что Евросоюз солидарен с О.Сенцовым и, помимо быстрого и надлежащего лечения режиссера, ожидает его "немедленного освобождения".



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