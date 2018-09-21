В ООН заявили о беспрецедентной милитаризации аннексированного Крыма
|07:03 10.10.2018
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|Крым
Наращивание Россией военной силы в оккупированном Крыму, а также использование полуострова в качестве базы для боевых операций в Сирии и других частях региона создает далеко идущие последствия для Южной Европы, Северной Африки и Ближнего Востока.
Это отметил постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко на заседании по милитаризации оккупированного Крыма, сообщает собственный корреспондент Укринформа.
"Оккупация и последующая милитаризация Крыма имеет далеко идущие последствия для безопасности не только в Черноморском регионе, но во всей Южной Европе, а также в регионе Северной Африки и Ближнего Востока. Нынешние события в Сирии являются убедительными доказательствами этого", - заметил украинский дипломат, имея в виду поддержку Москвой режима Асада.
Постоянный представитель Украины отметил, что Москва избрала путь эскалации и наращивания агрессии, расширяя и углубляя ее. Он назвал уровень милитаризации Россией Крымского полуострова «беспрецедентным».
При этом, подчеркнул Ельченко, Россия продолжает систематически нарушать фундаментальные права и свободы в оккупированном Крыму, особенно против крымских татар и этнических украинцев, что фиксировалось соответствующими международными механизмами, в том числе в ООН, ОБСЕ и Совета Европы.
"Вопрос относительно возвращения Крыма есть и остается абсолютным приоритетом украинской внешней и внутренней политики", - заявил представитель Украины.
В то же время, Ельченко обратил внимание на последнее распространение военной агрессии России в Азовском море, что тоже "угрожает стабильности" в регионе. Он напомнил о препятствовании РФ навигации в Азовском море, наращивании сил, а также создании проблем экологического характера.
"Учитывая нынешнюю нестабильную ситуацию в сфере безопасности, Украина намерена представить проект резолюции Генассамблеи ООН с целью предубеждения России от дальнейшей милитаризации территории Украины и окружающих регионов", - напомнил постоянный представитель Украины при ООН.
Напомним: Военно- морская база в оккупированном Крыму облегчает Путину создание из Ливии "новой Сирии".
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