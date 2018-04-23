Парламентская ассамблея Совета Европы на заседании во вторник, 9 октября, не нашла голосов для изменения санкционных правил и отложила решение этого вопроса на следующий год.

Об этом сообщает из Страсбурга корреспондент "Европейской правды".

Дебаты в Ассамблее показали, что в зале нет голосов для изменения санкционных правил, как того требовала Россия - для этого нужно было бы иметь поддержку двух третей депутатов.

Неуспешное голосование означало бы, что резолюция "убита". Чтобы избежать этого, докладчик Петра де Суттер предложила прекратить дебаты.

"Я услышала очень эмоциональные аргументы, даже гнев (относительно попытки "прощения" России, - ЕП). Были и конструктивные аргументы. И мы видим, что голосов нет. Поэтому я предлагаю отложить дискуссию до января", - пояснила она.

За предложение докладчика проголосовали 99 депутатов, против 79, еще 16 воздержались.

Украинские депутаты расценили этот итог голосования как успех.