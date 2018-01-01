В городе Свободный сегодня, 9 октября, утром автомобильный виадук рухнул прямо на рельсы Транссибирской железной дороги.

Жители города, который находится рядом с космодромом "Восточный" и считается объектом "особого президентского внимания", рассказали корреспонденту "Сибирь. Реалии" подробности случившегося.

Вторник, 9 октября, в Свободном начался с чрезвычайного происшествия. В 10:33 жителей пригородного района Мутивода, или попросту залинейного, взбудоражил грохот и колебания почвы, похожие на легкое землетрясение. В следующее мгновение местные лишились света. А как узнали позднее – и основной дороги в центр города.

На записях четко виден момент обрушения: через мост проезжает легковушка, под ним грузовой поезд, а когда полный песка тяжеловес начинает движение через линию, конструкция не выдерживает. Из клубов пыли выбегает мужчина в характерной оранжевой спецовке – сотрудник РЖД. За ним два пролета окончательно складываются под тяжестью техники. А упавшая дорога обрывает высоковольтные провода.

В соцсетях местные жители активно обсуждают ЧП (авторские орфография и пунктуация сохранены):

Расул Узденов

Грошь цена мосту если он не выдержал 35-40 тонн веса.

Кира Вязмина

привет от крымского.

Алексей Мясников

лучший бетон, лучшие строители,лучший президент,,,опять в лужу сели!!!

Evgeny Doc

Крымский главное стоит, а это не имеет значения

Илья Ххххххх

Счас в Сирии всё восстановят и нам помогут

Озерская Политология

Зато крымский цветёт и пахнет..А зачем следить за состоянием других мостов? Тем более так далеко от зоны мАсковских интересов? Пусть падают и пусть там люди ..выздоравливают как мухи..