Пока действуют санкции возобновление паромного сообщения между Турцией и оккупированным Крымом невозможно
|20:49 09.10.2018
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|Крым
Возобновление паромного сообщения оккупированных Крыма и Севастополя с Турцией невозможно, пока действует официальный запрет на заходы судов из крымских портов в порты Турции, а все разговоры об этом – популизм.
Такое мнение высказал ForPost директор ООО «Крымское морское агентство» (оператор паромной линии, действовавшей между Севастополем и турецким городом Зонгулдак) Станислав Гвоздилов.
Как сообщило РИА «Новости», турецкие компании заинтересованы в открытии паромных линий между Стамбулом и Самсуном и крымскими портами в Евпатории и Севастополе. Об этом сказал Яздан Кайя, т. н. глава общественного движения по развитию деловых и дружеских отношений «Россия–Крым–Турция».
«Направление востребованное, но пока нет никаких решений, а пока их нет – это популистские заявления, которые были всегда и будут. Есть официальный запрет турецких властей, пока правительство Турции не снимет запрет, ничего не будет», – сказал Гвоздилов.
Напомним, в октябре 2016 года Севастополь возобновил прерванное ранее паромное сообщение с Турцией. Тогда паром «Варяг» снова начал ходить на линии Севастополь–Зонгулдак. Это стало возможным благодаря улучшению отношений РФ и Турции, обострившихся после крушения на территории Сирии российского бомбардировщика Су-24, сбитого турецкой стороной.
Однако вскоре Турция ввела запрет на заход судов из крымских портов в турецкие порты. Этот запрет, действующий до сих пор, распространяется на суда под любыми флагами.
22 мая 2017 года Россия и Турция подписали заявление о взаимном снятии торговых ограничений, однако договоренности не коснулись запрета, введенного для судов из оккупированного Крыма.
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