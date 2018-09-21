Возобновление паромного сообщения оккупированных Крыма и Севастополя с Турцией невозможно, пока действует официальный запрет на заходы судов из крымских портов в порты Турции, а все разговоры об этом – популизм.

Такое мнение высказал ForPost директор ООО «Крымское морское агентство» (оператор паромной линии, действовавшей между Севастополем и турецким городом Зонгулдак) Станислав Гвоздилов.

Как сообщило РИА «Новости», турецкие компании заинтересованы в открытии паромных линий между Стамбулом и Самсуном и крымскими портами в Евпатории и Севастополе. Об этом сказал Яздан Кайя, т. н. глава общественного движения по развитию деловых и дружеских отношений «Россия–Крым–Турция».

«Направление востребованное, но пока нет никаких решений, а пока их нет – это популистские заявления, которые были всегда и будут. Есть официальный запрет турецких властей, пока правительство Турции не снимет запрет, ничего не будет», – сказал Гвоздилов.

Напомним, в октябре 2016 года Севастополь возобновил прерванное ранее паромное сообщение с Турцией. Тогда паром «Варяг» снова начал ходить на линии Севастополь–Зонгулдак. Это стало возможным благодаря улучшению отношений РФ и Турции, обострившихся после крушения на территории Сирии российского бомбардировщика Су-24, сбитого турецкой стороной.

Однако вскоре Турция ввела запрет на заход судов из крымских портов в турецкие порты. Этот запрет, действующий до сих пор, распространяется на суда под любыми флагами.

22 мая 2017 года Россия и Турция подписали заявление о взаимном снятии торговых ограничений, однако договоренности не коснулись запрета, введенного для судов из оккупированного Крыма.