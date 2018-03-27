"Спецтехноэкспорт" и турецкая Аselsan закрепили планы организации и налаживания производства турецких средств связи в Украине
|20:22 09.10.2018
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|Украина
ГП "Спецтехноэкспорт" и турецкая оборонная компания Аselsan закрепили подписанием меморандума планы налаживания производства средств тактической связи турецкого производителя в Украине.
Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", стороны подписали документ в Киеве во вторник, 9 октября, в рамках открытия XV международной специализированной выставки "Оружие и безопасность-2018".
Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" глава "Спецтехноэкспорта" Владислав Бельбас, подписанный документ подтверждает взаимные обязательства сторон закрепленные офсетным соглашением, подписанным "Спецтехноэкспортом" и Аselsan в июле в Анкаре по итогам заседания двусторонней межправительственной комиссии по ВТС.
Детали партнерства по организации производства турецких средств связи, в настоящее время, находятся в состоянии отработки.
Как сообщалось, в октябре 2017 года Аselsan и "Спецтехноэкспорт" подписали в Киеве контракт под госгарантии правительства Украины объемом $43,635 млн на поставку в 2018 году в рамках гособоронзаказа средств тактической связи УКВ-диапазона в интересах ВСУ.
Согласно украинскому законодательству ООГЗ закупки оборонного импорта на сумму свыше $5 млн предусматривают заключение офсетного(компенсационного) соглашения.
Подписанное в июле в Анкаре офсетное соглашение между "Спецтехноэкспорт" и Аselsan предусматривает поставку украинской стороне программного обеспечения и технологий.
В 2017 году Генштаб и Минобороны Украины выбрали турецкую Аselsan одним из основных зарубежных поставщиков средств тактической связи в рамках программы переоснащения ВСУ.
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