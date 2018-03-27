ГП "Спецтехноэкспорт" и турецкая оборонная компания Аselsan закрепили подписанием меморандума планы налаживания производства средств тактической связи турецкого производителя в Украине.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", стороны подписали документ в Киеве во вторник, 9 октября, в рамках открытия XV международной специализированной выставки "Оружие и безопасность-2018".

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" глава "Спецтехноэкспорта" Владислав Бельбас, подписанный документ подтверждает взаимные обязательства сторон закрепленные офсетным соглашением, подписанным "Спецтехноэкспортом" и Аselsan в июле в Анкаре по итогам заседания двусторонней межправительственной комиссии по ВТС.

Детали партнерства по организации производства турецких средств связи, в настоящее время, находятся в состоянии отработки.

Как сообщалось, в октябре 2017 года Аselsan и "Спецтехноэкспорт" подписали в Киеве контракт под госгарантии правительства Украины объемом $43,635 млн на поставку в 2018 году в рамках гособоронзаказа средств тактической связи УКВ-диапазона в интересах ВСУ.

Согласно украинскому законодательству ООГЗ закупки оборонного импорта на сумму свыше $5 млн предусматривают заключение офсетного(компенсационного) соглашения.

Подписанное в июле в Анкаре офсетное соглашение между "Спецтехноэкспорт" и Аselsan предусматривает поставку украинской стороне программного обеспечения и технологий.

В 2017 году Генштаб и Минобороны Украины выбрали турецкую Аselsan одним из основных зарубежных поставщиков средств тактической связи в рамках программы переоснащения ВСУ.