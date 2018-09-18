Правозащитники заявляют об ущемлении прав УПЦ-КП в оккупированном Крыму

19:28 09.10.2018 0 комментариев Крым

В аннексированном РФ Крыму притесняются права религиозных меньшинств, в том числе Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ-КП).

Сообщают в Украинском Хельсинском союзе по правам человека, передает Интерфакс-Украина.

"Нарушений прав человека становится все больше на полуострове. В частности, мы наблюдаем пагубную тенденцию нарушения прав и давление на религиозные меньшинства. Одно из таких религиозных меньшинств – это Украинская православная церковь Киевского патриархата на территории Крыма", - сказала на пресс-конференции юрист Украинского Хельсинского союза по правам человека Анастасия Мартыновская.

Она подчеркнула, что фактором преследования УПЦ-КП в оккупированном Крыму является проукраинская позиция и нежелание перерегистрироваться по российскому законодательству.

В свою очередь, архиепископ Симферопольский и Крымский Климент заявил, что на начало 2014 года в аннексированном Крыму было зарегистрировано 46 религиозных общин, два братства, один монастырь и 25 священников.

"Сейчас, по сути, у нас осталось 9 помещений, в которых мы осуществляем богослужения. Это все приспособленные помещения, купленные в период с 2000 по 2014 год и оформленные непосредственно под управлением Крымской епархии. И на сегодня осталось 5 священников", - рассказал он.

По словам архиепископ, УПЦ-КП в оккупированном Крыму не перерегистрирована, "это была принципиальная позиция по нашей деятельности на территории Крыма".

Архиепископ добавил, что управление Крымской епархии при помощи адвокатов ведет четыре иска против РФ: два касаются Минобороны РФ и два – по имуществу в Симферополе.

По словам адвоката, эксперта ОО "Региональный центр прав человека" Сергея Зайца, на данный момент собраны доказательства захвата храма УПЦ-КП в Севастополе, Перевальном и захвата помещений в Симферополе.



Ещё на эту тему:

19:36 03.10.2018
"Верховный суд" оккупированного Крыма смягчил на месяц приговор политзаключенному Балуху
16:30 24.09.2018
ЕСПЧ зарегистрировал жалобу осужденного оккупантами крымского журналиста Семены
11:22 20.09.2018
Жителя Севастополя оккупанты обвиняют в уклонении от службы в российской армии
14:20 18.09.2018
Политзаключенный Балух хочет написать завещание - омбудсмен
08:10 18.09.2018
У Балуха проблемы с сердцем, но голодовку он не прекратит - архиепископ Климент
08:46 17.09.2018
Миссия ООН по правам человека продолжает фиксировать нарушение гуманитарных прав в оккупированном Крыму
10:40 14.09.2018
Пострадавших от выбросов "Крымского титана" призывают обращаться в прокуратуру АРК
19:20 11.09.2018
В оккупационную армию РФ отправят служить 2,8 тысяч крымчан
15:27 29.08.2018
Обыск в оккупированном Крыму: активистку подозревают в связях с "Правым сектором"
13:40 28.08.2018
Новый иск в ЕСПЧ Украины против России касается незаконно удерживаемых в оккупированном Крыму и РФ
14:09 15.08.2018
В тюрмах оккупированного Крыма с 2014 зафиксировано более 180 случаев пыток и унижения
15:09 13.08.2018
Украина настаивает на безотлагательном рассмотрении ЕСПЧ иска к РФ по политзаключенным украинцам
Новости
Азербайджан Азербайджан
16:40 03.10.2018
Конференция по проблеме сепаратизма в мире проходит в Баку
20:59 01.10.2018
За оккупацией азербайджанских территорий стоит Россия и переговоры должны вестись с Россией - Депутат Милли Меджлиса
13:52 25.09.2018
В Баку открылась международная оборонная выставка ADEX
13:43 21.09.2018
Министр обороны Азербайджана встретился с заместителем генерального секретаря НАТО
Все новости страны
Армения Армения
14:56 05.10.2018
Армения будет производить часть технических средств для модернизации танков Т-72
12:30 04.10.2018
Президент Армении не подпишет препятствующий роспуску парламента законопроект, - СМИ
07:43 03.10.2018
В столице Армении проходит массовая протестная акция с требованиями объявления досрочных парламентских выборов
20:45 02.10.2018
До конца года, по всей вероятности, состоится встреча глав МИД Армении и Азербайджана
Все новости страны
Болгария Болгария
07:21 08.10.2018
В Болгарии убили журналистку, расследовавшую махинации в ЕС
18:18 05.10.2018
Болгарская церковь отказалась от идеи РПЦ провести Всеправославный собор из-за украинской автокефалии
13:35 02.10.2018
Болгария закупит новые истребители и снимет с вооружения российские МиГ
14:50 28.09.2018
Болгария попытается договориться с РФ о снижении цены на газ
Все новости страны
Греция Греция
20:48 08.10.2018
В Греции начали расследование о нецелевом использовании средств ЕС для беженцев
09:47 03.10.2018
У берегов Греции задержали украинское судно с 65 нелегалами на борту
17:59 01.10.2018
Референдум в Македонии: обе стороны говорят о победе, вопрос решит парламент
07:59 01.10.2018
Три человека считаются пропавшими без вести после урагана "Ксенофон" в Греции.
Все новости страны
Грузия Грузия
12:26 09.10.2018
Грузинских чиновников не впустили в Израиль
19:29 08.10.2018
В Тбилиси состоялась инаугурационная сессия Межпарламентской ассамблеи Грузии, Молдовы и Украины
16:19 05.10.2018
Россия обвинила США в разработке биологического оружия в Грузии
09:24 04.10.2018
НАТО усиливает сотрудничество с Грузией из-за действий России
Все новости страны
Молдова Молдова
15:08 09.10.2018
Тирасполь вооружается системами «Град» последнего поколения / Фото
13:47 09.10.2018
Демпартия Молдовы хочет включить в Конституцию понятие «евроинтеграция» и поправку о выборах судей народом
19:12 05.10.2018
В ходе пресс-конференции премьеры ГУАМ, сталкивающиеся с российской агрессией, выступили на разных языках / Видео
19:22 04.10.2018
Парламент Молдовы переголосовал -- Додон обязан признать 9 мая — Днем Европы
Все новости страны
Россия Россия
19:55 09.10.2018
Из- за санкций ВМФ России отказался от модернизации дизелей для строящихся "Каракуртов"
18:34 09.10.2018
На крупнейшие учения НАТО к берегам Норвегии придет авианосец США
12:53 09.10.2018
Командующий войсками ЮВО объявил о завершении масштабного КШУ, и заявил о предстоящих крупных тактических учениях
18:39 08.10.2018
Россия готова на все, чтобы нарушить единство ЕС - уверен Глава Евросовета
Все новости страны
Румыния Румыния
09:03 08.10.2018
Румыны провалили "семейный" референдум
17:55 03.10.2018
РосСМИ оказывают поддержку информационной кампании Roexit - идеи выхода Румынии из состава Европейского Союза
08:58 03.10.2018
Румынская компания Civil Aviation Group приватизировала государственную авиакомпанию Молдовы
10:13 02.10.2018
США заявили, что судебная система Румынии находится под угрозой
Все новости страны
Турция Турция
16:47 09.10.2018
Турция и США готовят совместное патрулирование в Сирии
09:44 09.10.2018
Турция требует доказательств, что исчезнувший журналист The Washington Post покинул саудовское консульство
16:59 08.10.2018
Турция запрашивает обыск в консульстве Саудовской Аравии из-за пропажи журналиста The Washington Post
08:22 08.10.2018
Эрдоган заявил что больше не будет брать кредиты у МВФ
Все новости страны
Украина Украина
20:22 09.10.2018
"Спецтехноэкспорт" и турецкая Аselsan закрепили планы организации и налаживания производства турецких средств связи в Украине
19:28 09.10.2018
Правозащитники заявляют об ущемлении прав УПЦ-КП в оккупированном Крыму
19:01 09.10.2018
Военно- морская база в оккупированном Крыму облегчает Путину создание из Ливии "новой Сирии" / Инфографика
18:07 09.10.2018
Сенцов вошел в тройку кандидатов на премию Сахарова
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс