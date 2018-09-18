В аннексированном РФ Крыму притесняются права религиозных меньшинств, в том числе Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ-КП).

Сообщают в Украинском Хельсинском союзе по правам человека, передает Интерфакс-Украина.

"Нарушений прав человека становится все больше на полуострове. В частности, мы наблюдаем пагубную тенденцию нарушения прав и давление на религиозные меньшинства. Одно из таких религиозных меньшинств – это Украинская православная церковь Киевского патриархата на территории Крыма", - сказала на пресс-конференции юрист Украинского Хельсинского союза по правам человека Анастасия Мартыновская.

Она подчеркнула, что фактором преследования УПЦ-КП в оккупированном Крыму является проукраинская позиция и нежелание перерегистрироваться по российскому законодательству.

В свою очередь, архиепископ Симферопольский и Крымский Климент заявил, что на начало 2014 года в аннексированном Крыму было зарегистрировано 46 религиозных общин, два братства, один монастырь и 25 священников.

"Сейчас, по сути, у нас осталось 9 помещений, в которых мы осуществляем богослужения. Это все приспособленные помещения, купленные в период с 2000 по 2014 год и оформленные непосредственно под управлением Крымской епархии. И на сегодня осталось 5 священников", - рассказал он.

По словам архиепископ, УПЦ-КП в оккупированном Крыму не перерегистрирована, "это была принципиальная позиция по нашей деятельности на территории Крыма".

Архиепископ добавил, что управление Крымской епархии при помощи адвокатов ведет четыре иска против РФ: два касаются Минобороны РФ и два – по имуществу в Симферополе.

По словам адвоката, эксперта ОО "Региональный центр прав человека" Сергея Зайца, на данный момент собраны доказательства захвата храма УПЦ-КП в Севастополе, Перевальном и захвата помещений в Симферополе.