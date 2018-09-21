Военно- морская база в оккупированном Крыму облегчает Путину создание из Ливии "новой Сирии" / Инфографика
|19:01 09.10.2018
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|Крым
Россия перебросила в охваченную внутренними беспорядками Ливию "десятки" офицеров ГРУ и военнослужащих спецназа.
Об этом сообщила британская газета The Sun со ссылкой на источники на Даунинг-стрит. Эту информацию также подтвердили российские и ливийские источники РБК, передает Новое Время.
По данным The Sun, Кремль в ливийском конфликте встал на сторону военного лидера Халифа Хафтара, который возглавляет Ливийскую национальную армию и является главным военным правителем на большей части восточной Ливии.
Отмечается, что в прибрежных городах Тобрук и Бенгази развернуты две российские военные базы под прикрытием частной военной компании Вагнера. Помимо военных, как узнали источники в британском правительстве, Кремль снабжает армию Хафтара тяжелой военной техникой. В частности, в Ливию переброшены противокорабельные ракеты Калибр и зенитно-ракетные комплексы С-300.
Источник, близкий к Минобороны РФ, подтвердил изданию РБК информацию о российском военном присутствии в Ливии. По информации собеседника издания, в последние месяцы в восточную Ливию были отправлены элитные десантные подразделения из частей в Подмосковье. Близкий к ливийским властям источник подтвердил РБК военную активность РФ в том числе в связи с нефтегазовыми интересами.
The Sun отмечает, что британские разведслужбы проинформировали премьер-министра Великобритании Терезу Мэй о присутствии российских военных в Ливии. По их данным, президент РФ Владимир Путин хочет превратить североафриканскую страну в "свою новую Сирию".
Британская газета указывает, что главной целью Москвы в Ливии является получение контроля за миграционными потоками, которые пролегают через Ливию в Европу.
В редакции BlackSeaNews вполне обоснованно считают, что накопленный опыт ЧФ России, раположенного в оккупированном Крыму, по войне в Сирии, будет в полной мере использован и в ливийской кампании.
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