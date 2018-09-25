Американский авианосец "Гарри Труман" присоединится к учениям НАТО Trident Juncture, которые пройдут в Норвегии с 25 октября по 7 ноября.

Об этом заявил главнокомандующий ВМС США Джеймс Фогго, сообщает Центральный Военно-Морской Портал.

"В учениях примет участие ударная группа во главе с авианосцем "Гарри Трумэн", включая все корабли и самолеты, численность личного состава составит порядка 6 тысяч человек", – цитирует его слова РИА Новости.

Указывается, что ВМС США привлекают эту группу, чтобы продемонстрировать маневренность своих соединений, а также приверженность НАТО. Отмечается, что таким образом общее число задействованных в маневрах военнослужащих достигнет 50 тысяч человек.



Ранее глава Европейского командования Вооруженных сил США генерал Кертис Скапаротти заявил, что учения станут демонстрацией возможностей альянса по сдерживанию России.



В стратегических учениях НАТО Trident Juncture 2018 запланировано участие военных из 31 страны – как государств, входящих в альянс, так и их партнеров – например, речь идет о Швеции и Финляндии, которые предоставят свои территории для размещения авиации НАТО.

Это самые масштабные маневры на северном фланге НАТО после окончания холодной войны.

Напомним: Сигнал в адрес России - НАТО проведет крупнейшие с 1991 года военные учения.

Авианосец "Гарри С.Труман" (USS Harry S. Truman)

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