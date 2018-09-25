На крупнейшие учения НАТО к берегам Норвегии придет авианосец США
|18:34 09.10.2018
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|Россия
Американский авианосец "Гарри Труман" присоединится к учениям НАТО Trident Juncture, которые пройдут в Норвегии с 25 октября по 7 ноября.
Об этом заявил главнокомандующий ВМС США Джеймс Фогго, сообщает Центральный Военно-Морской Портал.
"В учениях примет участие ударная группа во главе с авианосцем "Гарри Трумэн", включая все корабли и самолеты, численность личного состава составит порядка 6 тысяч человек", – цитирует его слова РИА Новости.
Указывается, что ВМС США привлекают эту группу, чтобы продемонстрировать маневренность своих соединений, а также приверженность НАТО. Отмечается, что таким образом общее число задействованных в маневрах военнослужащих достигнет 50 тысяч человек.
Ранее глава Европейского командования Вооруженных сил США генерал Кертис Скапаротти заявил, что учения станут демонстрацией возможностей альянса по сдерживанию России.
В стратегических учениях НАТО Trident Juncture 2018 запланировано участие военных из 31 страны – как государств, входящих в альянс, так и их партнеров – например, речь идет о Швеции и Финляндии, которые предоставят свои территории для размещения авиации НАТО.
Это самые масштабные маневры на северном фланге НАТО после окончания холодной войны.
Напомним: Сигнал в адрес России - НАТО проведет крупнейшие с 1991 года военные учения.
Авианосец "Гарри С.Труман" (USS Harry S. Truman)
wikipedia.org
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