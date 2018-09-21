Украинский режиссер Олег Сенцов вошел в число трех возможных кандидатов на присвоение премии имени Сахарова, которую Европпарламент традиционно присуждает политическим и общественным деятелям, отстаивающим права человека и его базовые свободы.

Об этом корреспонденту Укринформа рассказал депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичус.

"Сегодня мы в комитете по иностранным делам голосовали по тройке кандидатов на получение премии Сахарова. Я очень рад, что Олег Сенцов попал в их число. Он находится на очень высокой позиции. Наряду с ним к награде представлены общественные организации, которые занимаются спасательными работами в Средиземноморье и правозащитники из Марокко", - говорится в сообщении.

Евродепутат отметил, что и по сути, и по делу Сенцов является очень сильным кандидатом, и наверняка наберет значительную политическую поддержку.

"Очень надеюсь, что в этом году представитель Украины, хотя он отбывает срок в российских лагерях, будет избран лауреатом премии Сахарова. Тем самым он продемонстрирует всему миру, что люди, которые имеют свою позицию и не бояться ее отстаивать, все еще находятся в тюрьмах Российской Федерации. Такое решение привлечет большое международное внимание к Украине", - Пятрас Ауштрявичус.

Отвечая на вопрос Укринформа о том, не помешают ли голосованию ультраправые силы в Европарламенте, которые не скрывают своей поддержки Российской Федерации, депутат отметил, что эти силы не могут иметь существенного влияния на решение о присуждении премии Сахарова.

"Позиция ультраправых – это не так важно. Их радикализация, наоборот, привлечет внимание к серьезным кандидатам, таким как Олег Сенцов. Он сам по себе представляет другое качественное начало. Серьезные, классические политические группы – консерваторы, либералы, и консервативно настроенные реформисты, уверен, поддержат эту кандидатуру. Убежден, что узники совести, все бойцы за свободу Украины – они обоснованно получат проявление внимания из Европарламента", - сказал Ауштрявичус.

По его словам, окончательное решение по кандидатуре на получение премии им. Сахарова Европарламент будет принимать через месяц на сессии в Страсбурге.