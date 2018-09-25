Для решения проблемы оккупации Крыма не хватает политической воли - Чубаров
|16:20 09.10.2018
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|Крым
Незаконные и преступные действия России, оккупировавшей Крым, осудило все международное сообщество, но для решения этой проблемы все еще не хватает политической воли.
Об этом во вторник, 9 октября, сказал во время круглого стола в Европейском парламенте народный депутат Украины, лидер Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, сообщает корреспондент Укринформа.
«Мы сейчас находимся в стенах Европейского парламента, который должен сказать свое веское слово в решении проблемы с оккупацией Крыма Российской Федерацией. В первую очередь мы должны думать о тех, кто оказался незащищенным перед такой оккупацией, и сейчас подвергается притеснениям и репрессиям. Хочу отметить, что в центре этой трагедии оказался крымскотатарский народ, который сразу оказал сопротивление преступной аннексии Крыма Российской Федерацией», - сказал Чубаров.
Он добавил, что международное сообщество, включая Европейский Союз, неоднократно заявляло о признании действий России нарушающими международный правопорядок и права человека.
«Мы часто слышим: эту проблему надо решать. Кажется, все уже знают, что нужно сделать для того, чтобы решить проблему. Но этого не удается пока достичь по одной причине – не хватает политической воли осуществить необходимые шаги», - отметил украинский политик.
Напомним: Бывший диссидент считает, что по-настоящему действенные санкции за аннексию Крыма против РФ еще не вводились.
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