Незаконные и преступные действия России, оккупировавшей Крым, осудило все международное сообщество, но для решения этой проблемы все еще не хватает политической воли.

Об этом во вторник, 9 октября, сказал во время круглого стола в Европейском парламенте народный депутат Украины, лидер Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, сообщает корреспондент Укринформа.

«Мы сейчас находимся в стенах Европейского парламента, который должен сказать свое веское слово в решении проблемы с оккупацией Крыма Российской Федерацией. В первую очередь мы должны думать о тех, кто оказался незащищенным перед такой оккупацией, и сейчас подвергается притеснениям и репрессиям. Хочу отметить, что в центре этой трагедии оказался крымскотатарский народ, который сразу оказал сопротивление преступной аннексии Крыма Российской Федерацией», - сказал Чубаров.

Он добавил, что международное сообщество, включая Европейский Союз, неоднократно заявляло о признании действий России нарушающими международный правопорядок и права человека.

«Мы часто слышим: эту проблему надо решать. Кажется, все уже знают, что нужно сделать для того, чтобы решить проблему. Но этого не удается пока достичь по одной причине – не хватает политической воли осуществить необходимые шаги», - отметил украинский политик.

Напомним: Бывший диссидент считает, что по-настоящему действенные санкции за аннексию Крыма против РФ еще не вводились.