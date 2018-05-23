Пограничное управление ФСБ России по оккупированному Крыму возглавил контр-адмирал из Брянска
|17:40 09.10.2018
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|Крым
Пограничное управление ФСБ России по оккупированному Крыму возглавил контр-адмирал Сергей Станкевич.
Сегодня, 9 октября, его представил начальник управления ФСБ по оккупированным Крыму и Севастополю Виктор Палагин, сообщает Крым Информ.
«Станкевич имеет большой опыт организационно-управленческой деятельности. Последняя его должность – пять лет возглавлял Пограничное управление ФСБ по Брянской области», – сказал Палагин.
Станкевич закончил Калининградское высшее военно-морское училище, Академию Федеральной пограничной службы. Служил в Дальневосточном федеральном округе, затем – в центральном аппарате погранслужбы и ФСБ. До последнего времени Станкевич занимал пост руководителя Пограничного управление ФСБ в Брянской области.
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