Сторожевой корабль Черноморского флота России «Пытливый» возвращается в оккупированный Севастополь из Средиземного моря.

Об этом сообщила пресс-служба Черноморского флота, передает Крым Информ.

«Сторожевой корабль Черноморского флота «Пытливый» завершил выполнение задач в составе постоянной группировки Военно-морского флота в Средиземном море и взял курс на Севастополь. В настоящее время корабль осуществляет проход проливов Дарданеллы и Босфор, направляясь в Черное море. Прибытие СКР «Пытливый» в Севастополь запланировано до конца недели», – говорится в сообщении.

В дальней морской зоне экипаж корабля принимал участие в межфлотском учении под руководством главнокомандующего Военно-морским флотом России.

В ходе учений экипажем корабля были отработаны противолодочные задачи, проведен комплекс различных учений по ведению боя одиночным кораблём, в составе группировки кораблей с выполнением артиллерийских стрельб по надводным и воздушным целям.

Напомним: В оккупированный Севастополь пришел фрегат «Адмирал Макаров» с крылатыми ракетами на борту.