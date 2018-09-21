Из Сирии в оккупированный Севастополь возвращается сторожевой корабль Черноморского флота РФ
|17:13 09.10.2018
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|Крым
Сторожевой корабль Черноморского флота России «Пытливый» возвращается в оккупированный Севастополь из Средиземного моря.
Об этом сообщила пресс-служба Черноморского флота, передает Крым Информ.
«Сторожевой корабль Черноморского флота «Пытливый» завершил выполнение задач в составе постоянной группировки Военно-морского флота в Средиземном море и взял курс на Севастополь. В настоящее время корабль осуществляет проход проливов Дарданеллы и Босфор, направляясь в Черное море. Прибытие СКР «Пытливый» в Севастополь запланировано до конца недели», – говорится в сообщении.
В дальней морской зоне экипаж корабля принимал участие в межфлотском учении под руководством главнокомандующего Военно-морским флотом России.
В ходе учений экипажем корабля были отработаны противолодочные задачи, проведен комплекс различных учений по ведению боя одиночным кораблём, в составе группировки кораблей с выполнением артиллерийских стрельб по надводным и воздушным целям.
Напомним: В оккупированный Севастополь пришел фрегат «Адмирал Макаров» с крылатыми ракетами на борту.
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