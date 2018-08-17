Турция и США готовят совместное патрулирование в Сирии
|16:47 09.10.2018
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|Турция
Стартовали совместные тренинги военных Турции и США по вопросу патрулирования в сирийском Мюнбиче.
Об этом сообщил министр нацобороны Турции Хулуси Акар, передает Анадолу.
По его словам, вслед за стартовавшими 9 октября тренингами, в Мюнбиче начнется совместное патрулирование военных Турции и США.
Комментируя сообщения о создании террористами YPG (сирийское крыло PKK) линии обороны на севере Сирии, Акар сообщил, что Анкара предупредила Вашингтон относительно рвов, вырытых террористами в Мюнбиче.
«Турция приняла в этой связи необходимые меры», - сказал министр, подчеркнув решимость Анкары к уничтожению террористов. «Террористы должны знать, что будут погребены в рвах, которые вырыли на пути ВС Турции», - сказал Акар.
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