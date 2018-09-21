Подразделения морской пехоты Черноморского флота (ЧФ) провели высадку десанта на необорудованное побережье, захватив его с боем.

Об этом, сегодня 9 октября, сообщил Крым Информ со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота РФ.

«В рамках учения подразделения морской пехоты ЧФ под прикрытием армейской авиации Южного военного округа произвели высадку на необорудованный участок побережья с больших десантных кораблей «Орск» и «Азов», провели бой за высадку десанта, заняли прибрежный участок и выдвинулись вглубь позиций условного противника», – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в ходе высадки десанта был применен нестандартный подход.

Морпехи наращивали силы десанта, с различных направлений – с воды и с воздуха, что позволило в более короткое время захватить плацдарм и оборудовать укрепрайон.

Роль условного противника исполняли подразделения бригады береговой обороны Армейского корпуса флота с приданными подразделениями артиллерии и воздушного десанта.

По данным пресс-службы, в учении было задействовано более 200 единиц военной и специальной техники, в том числе самоходные артиллерийские установки САУ «Нона-С», самоходные гаубицы «Гвоздика», бронетранспортёры БТР-82А, многоцелевые транспортёры легкого бронирования «МТЛБ», миномёты «Поднос» и «Сани», ударные вертолёты Ми-35, Ка-52 «Аллигатор» и транспортные вертолёты Ми-8 АМТШ.

В учениях приняли участие более 3 тысяч военнослужащих армейского корпуса ЧФРоссии.