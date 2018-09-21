Подразделения морской пехоты ЧФ РФ с "боем захватили" побережье оккупированного Крыма
|16:02 09.10.2018
|0 комментариев
|Крым
Подразделения морской пехоты Черноморского флота (ЧФ) провели высадку десанта на необорудованное побережье, захватив его с боем.
Об этом, сегодня 9 октября, сообщил Крым Информ со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота РФ.
«В рамках учения подразделения морской пехоты ЧФ под прикрытием армейской авиации Южного военного округа произвели высадку на необорудованный участок побережья с больших десантных кораблей «Орск» и «Азов», провели бой за высадку десанта, заняли прибрежный участок и выдвинулись вглубь позиций условного противника», – говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что в ходе высадки десанта был применен нестандартный подход.
Морпехи наращивали силы десанта, с различных направлений – с воды и с воздуха, что позволило в более короткое время захватить плацдарм и оборудовать укрепрайон.
Роль условного противника исполняли подразделения бригады береговой обороны Армейского корпуса флота с приданными подразделениями артиллерии и воздушного десанта.
По данным пресс-службы, в учении было задействовано более 200 единиц военной и специальной техники, в том числе самоходные артиллерийские установки САУ «Нона-С», самоходные гаубицы «Гвоздика», бронетранспортёры БТР-82А, многоцелевые транспортёры легкого бронирования «МТЛБ», миномёты «Поднос» и «Сани», ударные вертолёты Ми-35, Ка-52 «Аллигатор» и транспортные вертолёты Ми-8 АМТШ.
В учениях приняли участие более 3 тысяч военнослужащих армейского корпуса ЧФРоссии.
Ещё на эту тему:
Военно- морская база в оккупированном Крыму облегчает Путину создание из Ливии "новой Сирии" / Инфографика
Из Сирии в оккупированный Севастополь возвращается сторожевой корабль Черноморского флота РФ
Минобороны страны-агрессора отчиталось об успешном уничтожении склада с боеприпасами в тылу условного противника
В оккупированном Крыму агрессоры развернули полевые хлебозаводы и банно-прачечные комплексы
Украина обвинила РФ в нарушении Конвенции ООН по морскому праву
В оккупированном Крыму: расчеты комплексов «Берег», «Бал» и «Бастион» оккупантов провели стрельбы
Водолазы оккупационного флота России осмотрели около десяти кораблей и "предотвратили диверсию"
В оккупированный Севастополь пришел фрегат «Адмирал Макаров» с крылатыми ракетами на борту