В военных учениях принимали участие летчики тактической и армейской авиации, личный состав отряда морской охраны Госпогранслужбы, воины-артиллеристы, бойцы полка Нацгвардии, танкисты.

По приказу командующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева на Приазовье во вторник, 9 октября, провели масштабные военные учения по отражению высадки морского десанта противника на побережье.

Об этом, сегодня, 9 октября, сообщает Корреспондент.net со ссылкой на пресс-службу Операции Объединенных сил в соцсети Facebook.



В ходе учений свои навыки совершенствовали летчики тактической и армейской авиации, личный состав отряда морской охраны Государственной пограничной службы Украины, воины-артиллеристы, бойцы полка Нацгвардии, танкисты, которые действуют в составе резерва, и военнослужащие инженерного подразделения отряда минных заградителей.

"Авиация, артиллерия и танки последовательно уничтожали десант противника при подходе к берегу и при попытках высадиться. В дальнейшем подразделения Национальной гвардии и танкового резерва вытеснили в море противника, который пытался закрепиться на морском побережье", - говорится в сообщении.

В штабе отметили, что участники военных учений действовали слаженно и подтвердили, что способны выполнять задачи по назначению.