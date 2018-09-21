На побережье Азовского моря прошли учения с участием ВВС Украины / Видео
|15:35 09.10.2018
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|Крым
В военных учениях принимали участие летчики тактической и армейской авиации, личный состав отряда морской охраны Госпогранслужбы, воины-артиллеристы, бойцы полка Нацгвардии, танкисты.
По приказу командующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева на Приазовье во вторник, 9 октября, провели масштабные военные учения по отражению высадки морского десанта противника на побережье.
Об этом, сегодня, 9 октября, сообщает Корреспондент.net со ссылкой на пресс-службу Операции Объединенных сил в соцсети Facebook.
В ходе учений свои навыки совершенствовали летчики тактической и армейской авиации, личный состав отряда морской охраны Государственной пограничной службы Украины, воины-артиллеристы, бойцы полка Нацгвардии, танкисты, которые действуют в составе резерва, и военнослужащие инженерного подразделения отряда минных заградителей.
"Авиация, артиллерия и танки последовательно уничтожали десант противника при подходе к берегу и при попытках высадиться. В дальнейшем подразделения Национальной гвардии и танкового резерва вытеснили в море противника, который пытался закрепиться на морском побережье", - говорится в сообщении.
В штабе отметили, что участники военных учений действовали слаженно и подтвердили, что способны выполнять задачи по назначению.
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