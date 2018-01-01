Так называемая армия сепаратистского режима на левом берегу Днестра взяла на вооружение реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град» со 122-мм снарядами.

Фотографии машин опубликовала «Российская газета». Издание пишет, что приднестровский БМ-21 установлен на шасси трехосного полноприводного «Камаза-4310». За автомобильной кабиной видны места для расчета, сообщает DESCHIDE.MD.

Для устойчивости РСЗО оборудована мощными аутригерами. Максимальная дальность стрельбы зависит от применяемых боеприпасов. Как правило, это около 20 км.

«Первое, что бросается в глаза - наличие 4 блоков с направляющими для запуска 122-мм реактивных снарядов. В результате установка в одном залпе может обрушить на противника 48 боеприпасов вместо 40, как у обычного "Града"», — пишет издание.

Впервые данная установка была открыто продемонстрирована 2 сентября.

Также в регионе в 90-е гг. были изготовлены боевые машины ВВ-21 «Град» на базе вездеходов ЗиЛ-131 с 20-ю направляющими, они были приняты на вооружение местной армии, где продолжают находиться до сих пор.