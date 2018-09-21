Осужденного украинца Панова этапировали из оккупированного Крыма в Москву
|14:41 09.10.2018
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|Крым
Осужденного в аннексированном Россией Крыму украинца Евгения Панова этапировали в Москву для участия в заседании апелляционного суда по его делу.
Об этом сообщил на своей странице в социальной сети Facebook его брат Игорь Котелянец, передают Українські Новини.
"Евгения Панова этапировали из Симферопольского СИЗО в Москву. Скорее всего в Лефортово. Сейчас он временно находится в Краснодаре", - сообщил он.
По информации брата Панова, 25 октября в Москве должно состояться заседание апелляционного суда, на котором сторона обвинения будет требовать увеличить срок заключения до 10,5 лет.
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