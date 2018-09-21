Защита осужденного в аннексированном Россией Крыму украинца Владимира Балуха заявляет о прекращении его голодовки.

Об этом сообщил на брифинге общественный защитник Балуха архиепископ Климент, передают Українськi Новини.

Он огласил текст письма осужденного от 8 октября, который тот передал священнику перед этапированием в колонию в Россию.

"Использовав последний шанс найти в карательной системе оккупанта хотя бы щель, где бы горели ростки здравого смысла или намек на честь, я решил прекратить режим голодовки", - написал в письме Балух.

Он просит своих родственников не допустить, что его тело в случае смерти осталось на земле оккупанта.

Балух просит похоронить его в сельской местности около Киева на берегу Днепра.

Голодовка украинца продлилась 205 дней.