Балух прекратил голодовку и попросил похоронить его на берегу Днепра
|14:14 09.10.2018
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|Крым
Защита осужденного в аннексированном Россией Крыму украинца Владимира Балуха заявляет о прекращении его голодовки.
Об этом сообщил на брифинге общественный защитник Балуха архиепископ Климент, передают Українськi Новини.
Он огласил текст письма осужденного от 8 октября, который тот передал священнику перед этапированием в колонию в Россию.
"Использовав последний шанс найти в карательной системе оккупанта хотя бы щель, где бы горели ростки здравого смысла или намек на честь, я решил прекратить режим голодовки", - написал в письме Балух.
Он просит своих родственников не допустить, что его тело в случае смерти осталось на земле оккупанта.
Балух просит похоронить его в сельской местности около Киева на берегу Днепра.
Голодовка украинца продлилась 205 дней.
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