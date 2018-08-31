Демпартия Молдовы хочет включить в Конституцию понятие «евроинтеграция» и поправку о выборах судей народом

13:47 09.10.2018 0 комментариев Молдова

Законопроект о включении в Конституцию РМ понятия «евроинтеграция» будет поставлен на голосование в парламенте на этой неделе.

Об этом сообщил лидер Демократической партии Владимир Плахотнюк в ходе еженедельного брифинга, передает DESCHIDE.MD.

По словам Плахотнюка, для включения в Конституцию понятия «евроинтеграция» у правящей коалиции не хватает голосов, а ЛДПМ и ЛП ещё не оглашали свою позицию или выдвинули ряд условий в обмен на поддержку инициативы.

«Мы считаем, что введение в Конституцию понятия об европейской интеграции не должно быть частью политических переговоров. Срок, в течение которого мы можем проголосовать за проект, скоро истечет, поэтому мы с коллегами решили, что на следующем заседании поставим этот законопроект на голосовании. Так мы сможем увидеть, как каждый депутат относится к "евроинтеграции": как электоральную спекуляцию или действительно этого хочет», — заявил демократ.

Демократическая партия предлагает так же внести поправки в Конституцию, чтобы судей выбирал народ.

Лидер ДПМ Владимир Плахотнюк сообщил, что парламент поручит разработку соответствующего проекта юридической комиссии. По его словам, эти изменения должны сделать правосудие независимым, как в странах с развитой демократией.

 



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