Демпартия Молдовы хочет включить в Конституцию понятие «евроинтеграция» и поправку о выборах судей народом
|13:47 09.10.2018
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|Молдова
Законопроект о включении в Конституцию РМ понятия «евроинтеграция» будет поставлен на голосование в парламенте на этой неделе.
Об этом сообщил лидер Демократической партии Владимир Плахотнюк в ходе еженедельного брифинга, передает DESCHIDE.MD.
По словам Плахотнюка, для включения в Конституцию понятия «евроинтеграция» у правящей коалиции не хватает голосов, а ЛДПМ и ЛП ещё не оглашали свою позицию или выдвинули ряд условий в обмен на поддержку инициативы.
«Мы считаем, что введение в Конституцию понятия об европейской интеграции не должно быть частью политических переговоров. Срок, в течение которого мы можем проголосовать за проект, скоро истечет, поэтому мы с коллегами решили, что на следующем заседании поставим этот законопроект на голосовании. Так мы сможем увидеть, как каждый депутат относится к "евроинтеграции": как электоральную спекуляцию или действительно этого хочет», — заявил демократ.
Демократическая партия предлагает так же внести поправки в Конституцию, чтобы судей выбирал народ.
Лидер ДПМ Владимир Плахотнюк сообщил, что парламент поручит разработку соответствующего проекта юридической комиссии. По его словам, эти изменения должны сделать правосудие независимым, как в странах с развитой демократией.
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