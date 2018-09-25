44 літаки з 11 російських авіакомпаній здійснювали рейси до окупованого Криму 8 жовтня

13:15 09.10.2018 0 комментариев Read in English Симферополь

8 жовтня 2018 року, за даними моніторингової групи BSNews і «Майдану закордонних справ», до аеропорту Сімферополя, єдиного в анексованому Криму, прибули щонайменше 44 пасажирські авіалайнери (рейси)*.

* На деяких повітряних суднах рейси здійснюють дві авіакомпанії водночас. Такі польоти за напрямками ми класифікуємо як один.

Авіакомпанія «Аерофлот» виконала 18 рейсів до Сімферополя.

11 рейсів виконала авіакомпанія «Уральські авіалінії». Авіакомпанії «Nordwind Airlines» і «Росія» виконали по 6 рейсів. 

По 3 рейси на рахунку авіакомпаній «Red Wings», «Глобус» та «S7 Airlines».

2 рейси на рахунку авіакомпанії «NordAvia».

Авіакомпанії «Сєвєрсталь», «ЮВТ» та «Pegas Fly» виконали по 1 рейсу.

30 рейсів здійснювалися за маршрутом Москва-Сімферополь, 5 рейсів - Cанкт-Петербург-Сімферополь.

2 рейси прибули з Казані.

По 1 рейсу прибули з Сочі, Єкатеринбурга, Красноярська, Череповця, Ростова, Самари, Новосибірська.

***

Своїми польотами до Криму ці авіакомпанії й екіпажі літаків порушили статтю 332-1 Кримінального кодексу України:

"Стаття 332-1. Порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї

1. Порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї з метою заподіяння шкоди інтересам держави - караються обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією транспортних засобів.

2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою з використанням службового становища, - караються позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією транспортних засобів.

3. Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, вчинені організованою групою, - караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією транспортних засобів"...

Редакція BSNews і Майдан закордонних справ (Київ) звертає увагу правоохоронних органів на необхідність реагування на факти порушення правового режиму окупованої території:

BSNews і «Майдан закордонних справ» внесли ці авіакомпанії та відповідні літаки до «чорного списку» порушників режиму тимчасово окупованої території України.

Це означає, що ми здійснюємо посилений моніторинг щодо цих авіакомпаній і конкретних повітряних суден, та інші дії за адміністративними, дипломатичними, авіаційними і правовими каналами. Звертаємо увагу, що, як і з питань аналогічних порушень з боку морських суден, ці дії мають дуже хороші перспективи.

Ми запрошуємо читачів BSNews брати активну участь у проекті «Чорний список» не лише у сфері морського, а й авіаційного транспорту.

Зокрема, ми просимо волонтерів продовжувати здійснювати детальний облік бортових номерів конкретних авіалайнерів для подальшого спрямування їх до Міжнародної організації повітряного транспорту ООН (ICAO) з метою заборони не лише авіакомпаніям, а й цим конкретним повітряним суднам на здійснення польотів до аеропортів цивілізованих країн.

*   *   *

Моніторинг порушень міжнародних санкцій до РФ та правового режиму на тимчасово окупованій території Криму здійснюється за підтримки Європейської програмної ініціативи  Міжнародного фонду «Відродження». Позиція Міжнародного фонду «Відродження» може не співпадати з думкою авторів



Ещё на эту тему:

09:00 07.10.2018
50 літаків із 10 російських авіакомпаній здійснювали рейси до окупованого Криму 6 жовтня
08:00 04.10.2018
44 літаки із 9 російських авіакомпаній здійснювали рейси до окупованого Криму 3 жовтня
12:50 03.10.2018
46 літаків із 9 російських авіакомпаній здійснювали рейси до окупованого Криму 2 жовтня
08:00 02.10.2018
48 літаків із 11 російських авіакомпаній здійснювали рейси до окупованого Криму 1 жовтня
14:00 01.10.2018
59 літаків із 10 російських авіакомпаній здійснювали рейси до окупованого Криму 30 вересня
10:00 30.09.2018
61 літак із 11 російських авіакомпаній здійснювали рейси до окупованого Криму 29 вересня
07:30 29.09.2018
59 літаків із 10 російських авіакомпаній здійснювали рейси до окупованого Криму 28 вересня
08:00 28.09.2018
62 літаки з 11 російських авіакомпаній здійснювали рейси до окупованого Криму 27 вересня
09:00 27.09.2018
64 літаки із 10 російських авіакомпаній здійснювали рейси до окупованого Криму 26 вересня
10:00 26.09.2018
49 літаків із 10 російських авіакомпаній здійснювали рейси до окупованого Криму 25 вересня
08:30 25.09.2018
73 літаки з 13 російських авіакомпаній здійснювали рейси до окупованого Криму 24 вересня
14:30 24.09.2018
63 літаки з 11 російських авіакомпаній здійснювали рейси до окупованого Криму 23 вересня
Новости
Азербайджан Азербайджан
16:40 03.10.2018
Конференция по проблеме сепаратизма в мире проходит в Баку
20:59 01.10.2018
За оккупацией азербайджанских территорий стоит Россия и переговоры должны вестись с Россией - Депутат Милли Меджлиса
13:52 25.09.2018
В Баку открылась международная оборонная выставка ADEX
13:43 21.09.2018
Министр обороны Азербайджана встретился с заместителем генерального секретаря НАТО
Все новости страны
Армения Армения
14:56 05.10.2018
Армения будет производить часть технических средств для модернизации танков Т-72
12:30 04.10.2018
Президент Армении не подпишет препятствующий роспуску парламента законопроект, - СМИ
07:43 03.10.2018
В столице Армении проходит массовая протестная акция с требованиями объявления досрочных парламентских выборов
20:45 02.10.2018
До конца года, по всей вероятности, состоится встреча глав МИД Армении и Азербайджана
Все новости страны
Болгария Болгария
07:21 08.10.2018
В Болгарии убили журналистку, расследовавшую махинации в ЕС
18:18 05.10.2018
Болгарская церковь отказалась от идеи РПЦ провести Всеправославный собор из-за украинской автокефалии
13:35 02.10.2018
Болгария закупит новые истребители и снимет с вооружения российские МиГ
14:50 28.09.2018
Болгария попытается договориться с РФ о снижении цены на газ
Все новости страны
Греция Греция
20:48 08.10.2018
В Греции начали расследование о нецелевом использовании средств ЕС для беженцев
09:47 03.10.2018
У берегов Греции задержали украинское судно с 65 нелегалами на борту
17:59 01.10.2018
Референдум в Македонии: обе стороны говорят о победе, вопрос решит парламент
07:59 01.10.2018
Три человека считаются пропавшими без вести после урагана "Ксенофон" в Греции.
Все новости страны
Грузия Грузия
12:26 09.10.2018
Грузинских чиновников не впустили в Израиль
19:29 08.10.2018
В Тбилиси состоялась инаугурационная сессия Межпарламентской ассамблеи Грузии, Молдовы и Украины
16:19 05.10.2018
Россия обвинила США в разработке биологического оружия в Грузии
09:24 04.10.2018
НАТО усиливает сотрудничество с Грузией из-за действий России
Все новости страны
Молдова Молдова
15:08 09.10.2018
Тирасполь вооружается системами «Град» последнего поколения / Фото
13:47 09.10.2018
Демпартия Молдовы хочет включить в Конституцию понятие «евроинтеграция» и поправку о выборах судей народом
19:12 05.10.2018
В ходе пресс-конференции премьеры ГУАМ, сталкивающиеся с российской агрессией, выступили на разных языках / Видео
19:22 04.10.2018
Парламент Молдовы переголосовал -- Додон обязан признать 9 мая — Днем Европы
Все новости страны
Россия Россия
19:55 09.10.2018
Из- за санкций ВМФ России отказался от модернизации дизелей для строящихся "Каракуртов"
18:34 09.10.2018
На крупнейшие учения НАТО к берегам Норвегии придет авианосец США
12:53 09.10.2018
Командующий войсками ЮВО объявил о завершении масштабного КШУ, и заявил о предстоящих крупных тактических учениях
18:39 08.10.2018
Россия готова на все, чтобы нарушить единство ЕС - уверен Глава Евросовета
Все новости страны
Румыния Румыния
09:03 08.10.2018
Румыны провалили "семейный" референдум
17:55 03.10.2018
РосСМИ оказывают поддержку информационной кампании Roexit - идеи выхода Румынии из состава Европейского Союза
08:58 03.10.2018
Румынская компания Civil Aviation Group приватизировала государственную авиакомпанию Молдовы
10:13 02.10.2018
США заявили, что судебная система Румынии находится под угрозой
Все новости страны
Турция Турция
16:47 09.10.2018
Турция и США готовят совместное патрулирование в Сирии
09:44 09.10.2018
Турция требует доказательств, что исчезнувший журналист The Washington Post покинул саудовское консульство
16:59 08.10.2018
Турция запрашивает обыск в консульстве Саудовской Аравии из-за пропажи журналиста The Washington Post
08:22 08.10.2018
Эрдоган заявил что больше не будет брать кредиты у МВФ
Все новости страны
Украина Украина
20:22 09.10.2018
"Спецтехноэкспорт" и турецкая Аselsan закрепили планы организации и налаживания производства турецких средств связи в Украине
19:28 09.10.2018
Правозащитники заявляют об ущемлении прав УПЦ-КП в оккупированном Крыму
19:01 09.10.2018
Военно- морская база в оккупированном Крыму облегчает Путину создание из Ливии "новой Сирии" / Инфографика
18:07 09.10.2018
Сенцов вошел в тройку кандидатов на премию Сахарова
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс