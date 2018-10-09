Азовское море – большая «лужа» для больших флотов, поэтому здесь не будет противостояния авианосцев, это зона действия «москитного флота».

Россияне здесь кичатся своей силой лишь потому, что уверены в безнаказанности и безопасности. Это подтверждают последствия передислокации катеров ВМС, вследствие чего количество незаконных задержаний резко сократилась.

Об этом в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK заявил постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин.

«В любом случае действия на Азове как в измерении учений, незаконных задержаний торговых и рыболовных судов силами зарубежной службы ФСБ РФ являются признаками эскалации. И на сегодня Азовское море становится серой зоной между оккупированным Донбассом и Крымом. Мы должны усиливать усилия на всех фронтах: безопасности, милитарном, внешнеполитическом, юридическом для того, чтобы комплексно отвечать на возникающие вызовы», – отметил постоянный представитель президента Украины в АРК.

Отвечая на вопрос ведущего о том, имеет ли Украина возможность симметрично отвечать России в Азовском море в военном аспекте, Бабин сказал, что если у нас будет такой потенциал, люди будут способны открывать огонь на поражение.

«Азовское море имеет уникальную специфику, это мелководная акватория, которая для больших флотов – большая «лужа», поэтому здесь не будет противостояния авианосцев. Это зона действия так называемого «москитного флота», то есть того что мы можем наращивать, того что у нас есть в морской охране и в военно-морских силах», – пояснил Бабин.

По его словам, даже за последние несколько недель после передислокации на Азовское море судов украинских Военно-морских сил, количество незаконных задержаний резко сократилась.

«Россияне кичатся и «играют мускулами» только тогда, когда они уверены в собственной безнаказанности и безопасности, когда они в этом не уверены, их самоуверенность резко сдувается. Так же будет и на Азове – уже происходит», – прокомментировал эксперт.

Напомним: Украина обвинила РФ в нарушении Конвенции ООН по морскому праву.