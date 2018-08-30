Командующий войсками ЮВО объявил о завершении масштабного КШУ, и заявил о предстоящих крупных тактических учениях

12:53 09.10.2018 0 комментариев Россия

Командующий войсками Южного военного округа (ЮВО) генерал-полковник Александр Дворников объявил о завершении командно-штабного учения (КШУ) с группировками войск на Прикаспийском и Владикавказском направлениях.

В Каспийске состоялось подведение итогов самого крупного учения за последние 30 лет, которое проводилось на Северном Кавказе под руководством командующего войсками округа.

В совещании приняли участие офицеры управления округа, командующие, их заместители, начальники штабов всех объединений ЮВО, а также командиры более 20 соединений и воинских частей, задействованных в учении, сообщает Министерство обороны Российской Федерации.

Всего в течение недели к выполнению задач оперативной и боевой подготовки привлекались более 7 тыс. военнослужащих, было задействовано около 2,5 тыс. единиц военной техники, включая авиацию и корабли.

В ходе учения более 20 подвижных пунктов управления войсками совершали марши на значительные расстояния между общевойсковыми полигонами, расположенными в семи субъектах Российской Федерации. Так, соединения 8-й общевойсковой армии ЮВО выполняли задачи в Ростовской и Волгоградской областях, Дагестане и на Ставрополье. Войска 58-й общевойсковой армии ЮВО провели розыгрыши тактических эпизодов в Северной Осетии, на российской военной базе в Южной Осетии, на Ставрополье, в Чечне и Дагестане. Батальонные тактические группы соединений 49-й общевойсковой армии были переброшены из Ставрополья на Каспий в Дагестан, а также выполнили задачи в горах Карачаево-Черкессии.

Впервые в рамках учения данного уровня был реализован принцип двусторонности — группировки войск, созданные на двух операционных направлениях, проводили боевые операции друг против друга. Для контроля и анализа решений командующих и командиров был развернут штаб руководства, в составе которого действовали более 200 офицеров посреднического аппарата. Действия всех участников мероприятия оценивались на местах, в том числе выполнение подразделениями десятков вводных.

Особое внимание руководства учения уделялось оценке способности командиров всех уровней принимать нестандартные решения в учебно-боевой обстановке, действовать с применением боевого опыта современных вооруженных конфликтов.

В эпизодах тактических действий были использованы современные методы борьбы с крылатыми ракетами в составе корабельных и авиационных групп при поддержке береговых средств радиоэлектронной разведки и противовоздушной обороны, уничтожения ударных беспилотных летательных аппаратов противника, отражения атак диверсионных разведывательных групп, огневого поражения в составе разведывательно-ударных и огневых контуров и др. Корабли Каспийской флотилии выполнили боевые стрельбы с применением ракетных комплексов «Калибр».

Подводя итог учения, командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников отметил, что данная методика проведения мероприятий как на оперативном уровне, так и на командном — перспективна.

Накануне КШУ в войсках округа были проведены ротные и батальонные тактические учения. Все они носили двусторонний характер. На учении были апробированы новые методики, применены современные принципы управления подразделениями в бою.

«Впереди у объединений округа крупные тактические учения с соединениями, в ходе которых необходимо продолжить наработанную практику двусторонности», — указал генерал-полковник Александр Дворников.

К масштабному КШУ, которое проводилось с 1 по 8 октября, были привлечены органы военного управления, соединения и воинские части 58-й и 8-й общевойсковых армий ЮВО, Каспийской флотилии, 4-й армии ВВС и ПВО и соединения родов войск окружного подчинения. Им противостояли органы военного управления, соединения и воинские части 49-й общевойсковой армии ЮВО, морской авиации и морской пехоты Черноморского флота РФ, подразделения специального назначения и материально-технического обеспечения.

Завершив учение, войска округа приступили к выполнению маршей комбинированным способом в пункты постоянной дислокации.



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